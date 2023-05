Le CRTC agit pour garantir aux Canadiens plus de choix en matière de services cellulaires





OTTAWA, ON and GATINEAU, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC a franchi une étape importante en vue d'accroître la concurrence en matière de services cellulaires au Canada.

En 2021, le CRTC a établi une première politique permettant aux fournisseurs régionaux de faire concurrence sur le marché canadien à titre d'exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV). En vertu de cette politique, les grandes compagnies du cellulaire sont tenues de partager leurs réseaux avec des concurrents. Forts de cet accès à des réseaux plus vastes, les concurrents régionaux seront en mesure d'offrir des services cellulaires dans des parties du Canada qu'ils ne desservent pas à l'heure actuelle.

Le CRTC a maintenant finalisé les règles à l'égard de cet accès pour les ERMV. Les compagnies ont 90 jours pour négocier des ententes d'accès pour les ERMV. Le CRTC s'attend à ce que les concurrents régionaux commencent à offrir des forfaits dans de nouvelles régions du Canada peu après l'adoption de ces ententes. Le CRTC veillera à ce que des accords soient rapidement conclus afin que les Canadiens disposent de plus de choix en matière de téléphonie cellulaire.

Citation

« Le CRTC agit afin de promouvoir la concurrence dans le marché des services cellulaires. La décision d'aujourd'hui se fonde sur nos efforts en vue de garantir que les Canadiens bénéficient de prix plus bas et de plus de choix en matière de services de télécommunications. »

- Vicky Eatrides, présidente et première dirigeante du CRTC

Liens connexes

Restez connecté

Suivez-nous sur Twitter @CRTCfra

Donnez-nous votre avis sur Facebook

SOURCE Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

9 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :