Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée de l'Europe





OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Europe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux citoyens de l'Europe et d'ailleurs dans le monde pour commémorer la déclaration Schuman, une déclaration historique qui a mené à la formation de l'Union européenne (UE) et fait progresser les valeurs de réconciliation, de solidarité et de paix sur le continent européen.

« La relation entre le Canada et l'UE est fondée sur des valeurs communes, notamment le respect de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit. Établie en 1959, elle est reconnue comme étant la plus ancienne relation conclue entre l'UE et un pays industrialisé. L'UE est le deuxième partenaire commercial en importance du Canada, et notre collaboration a donné lieu à des réalisations déterminantes, comme l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et l'Accord de partenariat stratégique, qui font croître l'économie propre et offrent de nouvelles opportunités aux travailleurs des deux côtés de l'Atlantique.

« Le Canada et l'UE travaillent ensemble dans le but de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous mettons en place des mesures robustes et coordonnées pour répondre à l'invasion brutale d'un voisin pacifique par la Russie, et nous intensifions les pressions exercées sur le régime Poutine. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires de l'UE, particulièrement dans le contexte de l'opération UNIFIER.

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée de l'Europe avec nos partenaires de l'UE et nous réfléchissons à notre vision commune d'un avenir meilleur qui offrira une économie solide, de l'air pur et de l'eau propre pour nos enfants et nos petits-enfants. »

9 mai 2023 à 09:00

