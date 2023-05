Taktile lance Data Marketplace avec des fournisseurs de données de premier plan afin de renforcer les prêteurs





Taktile, la principale plateforme de prise de décision automatisée, a annoncé le lancement de sa Data Marketplace dans le cadre de sa mission visant à révolutionner la manière dont les fintechs et les banques exploitent les données pour prendre des décisions.

La Data Marketplace de Taktile est un écosystème à guichet unique de fournisseurs de données de premier plan qui permet aux clients d'accéder facilement à une collection mondiale de sources de données de crédit, d'identité, de fraude, de comptabilité, de banque ouverte et alternatives traditionnelles. En exploitant ces sources de données, les clients de Taktile peuvent affiner leurs politiques de crédit et leurs flux décisionnels automatisés afin de mieux identifier les bons clients et de prendre des décisions plus intelligentes et plus éclairées qui contribuent à une croissance rentable.

Parmi les intégrations de données prises en charge figurent : Codat, CRS, NovaCredit, Boniversum, credolab, LexisNexis, Experian, Transunion, Equifax, Creditreform et Belvo.

« L'identification des bonnes sources de données pour votre segment de clientèle n'a jamais été aussi importante, mais la construction d'intégrations de données en interne est souvent pénible, chronophage et gourmande en ressources », a expliqué Maik Taro Wehmeyer, cofondateur et PDG de Taktile. « Notre Data Marketplace permet aux experts en risques de facilement expérimenter diverses sources de données, de sorte qu'ils puissent se concentrer sur l'amélioration de la justesse de leurs décisions plutôt que sur la construction d'intégrations. »

Sur la plateforme low-code de Taktile, les fintechs et institutions financières traditionnelles peuvent facilement ajouter de nouvelles sources de données, venues du monde entier, en quelques minutes en utilisant les intégrations prédéfinies de Taktile qui appuient des cas d'utilisation aussi bien B2B que B2C. De plus, Taktile offre déjà aujourd'hui une fonctionnalité permettant aux clients de se connecter facilement à n'importe quelle API de tiers moderne, de sorte que les utilisateurs ne soient pas contraints par l'offre actuelle d'intégrations prêtes à l'emploi.

Les données obtenues sont bien structurées et organisées, permettant ainsi de facilement obtenir des données agrégées, créer des indicateurs personnalisés et identifier les bons indicateurs clés de performance qui font passer la justesse des décisions au niveau supérieur. Les utilisateurs peuvent également simuler les résultats de décisions avant de mettre en application de nouvelles stratégies décisionnelles, leur permettant de prendre des décisions avisées en fonction de preuves concrètes et non pas de spéculations.

À une époque où la rentabilité est en tête des préoccupations des fintechs et des institutions financières, une simplification des intégrations de données constitue un avantage puissant. Via une expérimentation rapide, les clients de Taktile peuvent découvrir les meilleures sources de données pour leur population cible et, au final, augmenter les taux d'acceptation, réduire les taux de défaut et offrir une tarification compétitive fondée sur le risque ? le tout sans nécessiter de ressources techniques.

« Sur un marché fortement concurrentiel, c'est la capacité des prêteurs à exploiter des données pour créer l'aperçu le plus complet de leurs emprunteurs qui leur procure un avantage », a expliqué Phil Low, responsable des partenariats chez Codat. « Maintenant que l'API universelle de Codat fait partie de Data Marketplace de Taktile, les clients de Taktile peuvent incorporer des données de n'importe quel système majeur de comptabilité, de banque ouverte ou commercial dans leur moteur de prise de décision en quelques étapes simples. Autrement dit, l'obtention de cet avantage est devenue bien plus simple. »

Le lancement de Data Marketplace illustre l'engagement de Taktile en faveur de l'innovation et ses efforts continus pour fournir aux clients les outils dont ils ont besoin pour réussir dans l'environnement commercial en rapide évolution d'aujourd'hui. Dans le cadre de cet engagement, Taktile ajoutera rapidement de nouveaux partenaires de données mondiaux chaque mois et prévoit de tripler le nombre de fournisseurs d'ici la fin de l'année.

À propos de Taktile

Taktile est une plateforme de prise de décision automatisée en pleine expansion, qui révolutionne la manière dont les entreprises exploitent les données pour piloter leurs activités. La plateforme low-code de Taktile permet aux entreprises de facilement créer, exécuter et évaluer des flux décisionnels automatisés sans nécessiter de développeurs pour écrire du code complexe. Dans un monde fonctionnant de plus en plus avec des décisions automatisées, Taktile permet aux équipes en charge du crédit et des données de facilement créer des flux décisionnels plus pertinents, s'adapter aux changements rapidement et, au final, améliorer leurs résultats. Créée en 2020, Taktile dispose de bureaux à New York, Londres et Berlin et bénéficie du soutien d'investisseurs de capital-risque de premier plan, parmi lesquels Index Ventures, Tiger Global et Y Combinator.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :