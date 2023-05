FourKites apporte de nouvelles capacités en matière de visibilité du fret aérien mondial





Le leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites propose dorénavant de puissantes nouvelles capacités de renforcement de la visibilité du fret aérien dans le monde entier. Comprenant notamment le fractionnement des expéditions, l'accès aux données détaillées de réservation et l'utilisation de tableaux de bord de pointe permettant de visualiser les événements de suivi de manière inédite, ces nouvelles fonctionnalités viennent s'ajouter aux solutions existantes de visibilité internationale de bout en bout de FourKites afin d'aider les affréteurs à établir des itinéraires de manière proactive sur la base d'informations de transit en temps réel, et ce, au moyen d'une seule interface utilisateur.

Les affréteurs et transitaires ont habituellement recours au transport aérien lourd pour expédier des marchandises de grande valeur et lorsque des retards surviennent. Désormais, les solutions inégalées de fret aérien renforcé et de veille informationnelle de FourKites aident les affréteurs à optimiser leur chaîne logistique plus rapidement et plus précisément que jamais, en toute fluidité sur la plateforme FourKites garante d'une visibilité multimodale de bout en bout.

Ces importantes fonctionnalités de visibilité du fret aérien nouvellement mises à disposition par FourKites offrent les avantages suivants :

La visualisation des événements de suivi permet aux affréteurs de comparer les données des sites web des transporteurs aux données basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, relatives aux phases du transport, aux événements et aux données obtenues grâce au système extrêmement précis Dynamic ETA ® for Air de FourKites, pour permettre aux partenaires de chaîne logistique d'accroître l'efficacité de leurs effectifs et pour maximiser les collaborations en fonction de données de visibilité de bout en bout de qualité supérieure.

permet aux affréteurs de comparer les données des sites web des transporteurs aux données basées sur l'IA et l'apprentissage automatique, relatives aux phases du transport, aux événements et aux données obtenues grâce au système extrêmement précis Dynamic ETA for Air de FourKites, pour permettre aux partenaires de chaîne logistique d'accroître l'efficacité de leurs effectifs et pour maximiser les collaborations en fonction de données de visibilité de bout en bout de qualité supérieure. La création simplifiée des charges permet aux affréteurs d'organiser des transports aériens en ne disposant que d'informations limitées, ce qui permet d'accélérer les délais de commercialisation grâce à la visibilité.

permet aux affréteurs d'organiser des transports aériens en ne disposant que d'informations limitées, ce qui permet d'accélérer les délais de commercialisation grâce à la visibilité. De nouveaux tableaux de bord , répondant notamment aux noms de Transit Time Dashboard, On-time Performance Dashboard, Milestone Dashboard, Customer Health Dashboard et Lane Dashboard, rendent possible une prise de décision plus stratégique grâce à des informations sur les performances des transporteurs et des voies logistiques, au suivi des évaluations et bien plus encore.

, répondant notamment aux noms de Transit Time Dashboard, On-time Performance Dashboard, Milestone Dashboard, Customer Health Dashboard et Lane Dashboard, rendent possible une prise de décision plus stratégique grâce à des informations sur les performances des transporteurs et des voies logistiques, au suivi des évaluations et bien plus encore. Le fractionnement des expéditions permet aux clients de suivre les envois répartis sur des vols ou des itinéraires différents, et de surveiller les quantités et les poids en vol, pour une visibilité renforcée des niveaux des stocks tout en donnant la possibilité aux affréteurs d'optimiser la planification des ressources et des collectes.

permet aux clients de suivre les envois répartis sur des vols ou des itinéraires différents, et de surveiller les quantités et les poids en vol, pour une visibilité renforcée des niveaux des stocks tout en donnant la possibilité aux affréteurs d'optimiser la planification des ressources et des collectes. Les informations détaillées de réservation, dont le numéro, le statut, la provenance/la destination, les heures d'arrivée/de départ, le nombre, le poids et le volume des vols, permettent d'obtenir une bonne vue d'ensemble des prévisions liées à ces vols et de comparer ces prévisions aux informations de suivi actualisées en temps réel.

« FourKites continue d'être un partenaire essentiel, sans lequel nous ne pourrions aider nos clients à prendre des décisions éclairées en matière d'opérations de transit, qui leur permettent de respecter leurs délais et de maîtriser leurs coûts », a déclaré Chad Heller, vice-président principal du développement mondial chez Pegasus Logistics. « Nous nous réjouissons à l'idée d'utiliser les nouvelles solutions de visibilité du fret aérien de FourKites pour renforcer la logistique de chaîne d'approvisionnement et les expériences client dans le monde entier. »

Ces nouvelles capacités reposent sur la récente expansion d'envergure de FourKites dans le domaine du fret aérien. Au cours de ces douze derniers mois, l'entreprise a enregistré une croissance de plus de 150 % de son volume de fret aérien. Elle assure désormais le suivi de plus de 100 compagnies aériennes dans 17 000 aéroports et assiste plus de vingt prestataires de services de colis dans le domaine des expéditions de grande valeur. Les clients continuent par ailleurs de profiter du système « Dynamic ETA for Air » de FourKites, l'innovation numéro un du secteur qui assure le suivi de près de 100 % du fret aérien grâce à des ETA automatisées et extrêmement précises à neuf heures près.

« En proposant une visibilité du fret aérien de bout en bout, FourKites vise l'offre d'une vue d'ensemble complète afin d'aider les clients à transporter efficacement du fret de grande valeur », a déclaré Priya Rajagopalan, directeur des produits chez FourKites. « Les affréteurs et transitaires ont souvent recours au transport aérien pour expédier des biens de grande valeur et accélérer les choses en cas de retard. Les nouvelles capacités de FourKites, créées en étroite collaboration avec ses clients, représentent une étape importante de l'intégration plus efficace du transport aérien dans les chaînes logistiques mondiales. »

Les nouvelles offres de FourKites en matière de transport aérien font partie de la suite de solutions internationales de l'entreprise, axée sur le transport aérien, maritime et ferroviaire et permettant de relier les chaînes d'approvisionnement mondiales de bout en bout grâce à une technologie de visibilité en temps réel qui aide les transporteurs, les affréteurs et les prestataires 3PL à mieux collaborer. Disponible parallèlement à la solution de visibilité du fret aérien de FourKites, la solution Dynamic Ocean® propose également des ETA dynamiques obtenues grâce à l'intelligence artificielle. Ce système offre aux clients les ETA les plus précises du marché en matière de fret maritime, sur l'ensemble des liaisons mondiales.

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement de FourKites® étend la visibilité au-delà du transport pour l'appliquer aux chantiers, aux entrepôts, aux magasins et au-delà. Assurant le suivi de plus de trois millions d'expéditions par jour par voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi qu'en matière de colis et de livraison du dernier kilomètre, sur plus de 200 pays et territoires, FourKites allie données en temps réel et puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 des marques les plus connues au monde, dont neuf des dix premières sociétés de biens de consommation emballés et dix-huit des vingt premières entreprises agroalimentaires, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 08:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :