Nouvelle collaboration entre le Centre des congrès de Québec et le CÉC Montmagny : les étudiants en production scénique mettent leur formation en pratique





QUÉBEC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec et le Centre d'études collégiales de Montmagny s'associent pour offrir des apprentissages en milieu de travail et des opportunités d'emploi aux étudiants du programme Production scénique - régie et techniques scéniques. En effet, le Centre des congrès, hôte de plus de 200 événements par année, est un terrain de jeu intéressant pour la relève qui termine ses classes dans le domaine de la logistique événementielle et des techniques scéniques. À partir du mois de juin 2023, ils seront une vingtaine de finissants et une vingtaine d'étudiants de première année à mettre en pratique leurs connaissances des divers rouages du domaine de l'événementiel.

Offert depuis 2006 au CÉC Montmagny, la technique en Production scénique - régie et techniques scéniques est un programme révisé depuis l'automne 2022, durant lequel les étudiants apprennent comment assurer les opérations techniques reliées au monde du spectacle et de l'événementiel, dont le secteur corporatif. À la fin de leurs deux années intensives, ils peuvent occuper des emplois tel que techniciens de scène, régisseurs, sonorisateurs, assistants à la production, gréeurs, machinistes, éclairagistes et bien plus.

À travers leurs cours de gréage ou encore leur certification Nacelles et plateformes élévatrices, les étudiants seront invités à expérimenter l'accrochage d'équipements techniques spécialisés dans les vastes espaces du Centre des congrès de Québec. Le transport leur sera même fourni, de Montmagny vers Québec.

Une occasion comme celle-ci permet aux étudiants et aux finissants de rencontrer des professionnels du milieu, de découvrir des employeurs potentiels et de se tenir informés des tendances et des développements dans le domaine de la production scénique. Les employeurs, de leur côté, pourront en profiter pour enrichir leur réseau en y ajoutant de nouveaux professionnels compétents.

« Le domaine du gréage et des installations scéniques est pointu et nécessite une main-d'oeuvre qualifiée. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux étudiants du Centre d'études collégiales de Montmagny une opportunité d'explorer concrètement leurs possibilités de carrières. De plus, en ce contexte où la recherche de nouveau personnel est parfois ardue, cela nous aide d'avoir des ressources motivées qui détiennent plusieurs compétences de base », explique M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

« Notre gouvernement souhaite maximiser les retombées économiques du tourisme d'affaires, en attirant notamment un plus grand nombre d'événements internationaux au Québec. Pour y parvenir, avoir du personnel formé et compétent afin d'offrir des événements de grande qualité est primordial. Je salue ce genre d'initiatives qui font connaître les opportunités de carrières dans l'industrie touristique tout en permettant à la relève d'avoir une expérience concrète sur le terrain », ajoute Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« La formation que nous offrons à nos étudiants du programme Production scénique - régie et techniques scéniques est de grande qualité et répond concrètement aux besoins du milieu. Nous souhaitons que chaque entreprise puisse engager une main-d'oeuvre formée et compétente dans plusieurs domaines », précise Mme Cynthia Lavoie, directrice du Centre d'études collégiales de Montmagny.

Le Centre des congrès de Québec possède sa propre équipe de gréeurs et est en mesure d'exécuter toutes les opérations d'accrochage de façon autonome. Au fil des années, le Centre s'est équipé de plus de 72 moteurs et 115 ponts pour ses salles polyvalentes, qui disposent de multiples points d'accrochage. Un grand plus pour la clientèle, qui peut louer ce matériel (incluant l'installation) et ainsi économiser temps, transport et ressources humaines.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

9 mai 2023 à 08:30

