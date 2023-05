CO-OPERATORS MISE SUR SA SOLIDITÉ FINANCIÈRE POUR INVESTIR DANS UN AVENIR RÉSILIENT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DURABLE





La coopérative canadienne de services financiers poursuit un objectif social grâce aux investissements d'impact, aux solutions climatiques, à la résilience des collectivités et plus encore

GUELPH, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Avec le lancement de son rapport annuel intégré, Co-operators a déclaré un résultat net après impôt de 309 millions de dollars pour 2022 et un rendement des capitaux propres de 8,5 %, ce qui représente une solide performance financière pour la coopérative d'assurance et de services financiers au cours d'une année marquée par l'incertitude économique et un climat imprévisible. Outre des indemnités et prestations de 2,39 milliards de dollars versées à sa clientèle en 2022, Co-operators consacre une part importante de sa solidité financière au renforcement de la durabilité et de la résilience à long terme de sa clientèle, de ses membres et de ses collectivités.

À la fin de 2022, Co-operators avait consacré 2,69 milliards - près de 24 % du total de ses actifs investis - à des investissements d'impact qui génèrent des rendements financiers intéressants ainsi que des retombées sociales et environnementales positives que l'on peut mesurer, suivre et déclarer de manière adéquate. Près de 75 % de ces investissements soutiennent des solutions climatiques, notamment des projets d'énergie renouvelable ayant généré plus de 86,5 millions de MWh, ce qui équivaut à alimenter environ 7,5 millions de foyers pendant un an. Déterminée à aller plus loin, Co-operators continuera d'augmenter ses d'investissement d'impact dans l'avenir.

« D'ici 2026, 50 % de notre portefeuille sera composé d'investissements d'impact ou d'investissements qui favorisent la transition vers une société durable, résiliente et à faibles émissions. D'ici 2030, cette proportion passera à 60 % », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « En plus d'offrir des rendements convaincants, ces investissements nous aident à réaliser notre raison d'être, qui est d'assurer la sécurité financière des Canadiennes et Canadiens et de nos collectivités, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Nous savons que si nous ne nous attaquons pas de front à la crise climatique, la sécurité financière collective de tous les Canadiens et Canadiennes sera de plus en plus menacée. Nous avons pris la décision d'affaires consciente et stratégique d'utiliser notre assise financière comme levier pour bâtir un avenir durable, résilient aux changements climatiques et zéro émissions nettes. »

Co-operators s'efforce également d'encourager le financement privé des infrastructures d'adaptation aux changements climatiques au Canada. Nos partenariats multipartites sont dirigés par l'ancien maire d'Edmonton, Don Iveson, qui travaille avec Co-operators en tant que conseiller-cadre en investissement climatique et résilience collective. L'initiative a rassemblé des collaborateurs multipartites comme ICLEI Canada, l'Institut canadien du climat, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques, la Fédération canadienne des municipalités, l'Institut de la finance durable et d'autres, afin de faire avancer les conversations cruciales et de renforcer les capacités nécessaires pour donner vie aux solutions d'adaptation aux changements climatiques.

Au-delà de son propre portefeuille d'investissement, Co-operators souhaite encourager les marchés des investissements d'impact et de transition climatique au Canada, en offrant des solutions aux investisseurs institutionnels et la possibilité de se joindre à ses efforts, par l'entremise de sa société de gestion d'actifs Addenda Capital. Addenda a mobilisé plus de 237 millions de dollars d'actifs sous gestion par le biais de son premier fonds commun d'investissement d'impact à revenu fixe du Canada. Addenda a également lancé le Fonds commun Addenda de transition climatique - actions canadiennes et le Fonds commun Addenda de transition climatique - actions internationales avec une mise de fonds initiale de 100 millions de dollars versée par Co-operators. Les deux fonds ont une approche zéro émissions nettes.

En chiffres :

Points saillants du rapport annuel intégré 2022 de Co-operators, Engagée dans un avenir meilleur :

Accès aux services financiers

2,24 milliards $

d'actifs en gestion de patrimoine au détail sous gestion et administration, offrant un vaste éventail de solutions de placement qui n'excluent pas les ménages canadiens à faible revenu.

Des protections conçues pour faire face aux changements climatiques

672 674

de ménages canadiens sont couverts par Eau multirisque, le seul produit d'assurance contre les inondations au Canada qui couvre tous les risques d'inondations, y compris les ondes de tempête dans les régions côtières.

Solutions durables après sinistres

350 000 $

consacrés au lancement du programme Zero Waste Economic Transformation Lab en partenariat avec le Circular Opportunity Innovation Launchpad et la ville de Guelph, en Ontario, pour promouvoir un cycle de production de déchets de construction et de démolition plus durable. Nous avons également lancé deux nouvelles pratiques en matière d'indemnisation (séchage sur place et nettoyage des tissus) afin de réduire les déchets et les émissions associées à notre processus de réclamation.

Impact social

10,6 millions $

versés à des organisations qui favorisent la résilience environnementale et le mieux-être social, créent une économie plus inclusive et prônent une société coopérative.

Lutte contre les changements climatiques

100 % carboneutre

au titre de nos activités, avec pour objectif de devenir net zéro dans nos activités et nos investissements d'ici 2040 et 2050, respectivement.

Le rapport annuel intégré constitue la déclaration annuelle de Co-operators. Il est mis à la disposition des membres, de la clientèle et du public.

Pour tous les rapports annuels de Co-operators, y compris le rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques, visitez rapportintegre.cooperators.ca

À propos de Co-operators

Co-operators Générale est une cheffe de file canadienne de l'assurance multiproduit qui fait partie du Groupe Co-operators limitée (Co-operators). Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Son actif sous administration s'élève à plus de 58,7 milliards de dollars. Co-operators, qui offre des conseils de confiance à la population canadienne depuis 1945, est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Ayant atteint son objectif de devenir carboneutre en 2020, Co-operators est déterminée à atteindre ses objectifs zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050, respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

