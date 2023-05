Ontario Créatif dévoile le nom des 16 finalistes du Prix littéraire Trillium





TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario, est fier de présenter les finalistes de l'édition 2023 du Prix littéraire Trillium, le prix littéraire le plus prestigieux décerné par la province aux auteurs ontariens de langue française ou anglaise.

Cette année marque le 36e anniversaire de ce prix, qui célèbre depuis longtemps l'excellence littéraire des écrivaines et écrivains de l'Ontario et qui promeut la diversité de leurs oeuvres. Seize titres reflétant un vaste éventail de genres et composés en français ou en anglais ont été retenus en sélection finale du Prix littéraire Trillium. Qu'il s'agisse de poésie émouvante, d'ouvrages non romanesques qui suscitent la réflexion ou de pièces de théâtre captivantes, les titres finalistes de cette année mettent en lumière les grands talents littéraires de l'Ontario.

Prix littéraire Trillium en langue française

Andrée Lacelle, dire

Gilles Lacombe , Circé des hirondelles

, Gilles Latour , Feux du naufrage

, Marie-Thé Morin, Frontières libres

Nancy Vickers , Capharnaüm

Prix du livre d'enfant en langue française

Pierre-Luc Bélanger, Dany à la dérive

Hélène Koscielniak, Mégane et Mathis

Michèle Laframboise, Le secret de Paloma

Prix littéraire Trillium en langue anglaise

Charlie Angus , Cobalt: Cradle of the Demon Metals, Birth of a Mining Superpower

, Cliff Cardinal , William Shakespeare's As You Like It, A Radical Retelling

, Kathy Friedman , All the Shining People: Stories

, Emma Healey , Best Young Woman Job Book : A Memoir

, Stuart Ross , The Book of Grief and Hamburgers

Prix de poésie Trillium en langue anglaise

Madhur Anand, Parasitic Oscillations

Laurie D. Graham , Fast Commute

, Fast Sanna Wani, My Grief , the Sun

Cliquez ici pour en savoir plus sur ces auteurs finalistes et leurs oeuvres en compétition.

Le nom des lauréats du Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award sera annoncé lors d'un événement sectoriel le 20 juin 2023.

« L'industrie de l'édition de l'Ontario continue de soutenir plus de 6 000 emplois et contribue à notre économie à hauteur de près d'un milliard de dollars par an. Les écrivaines et les écrivains de toute la province enrichissent constamment notre vie culturelle de leurs voix singulières. Notre gouvernement est fier de soutenir le Prix littéraire Trillium. »

~ L'honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« Ontario Créatif est fier de soutenir les écrivains et les éditeurs de livres de l'Ontario, à la fois ici au pays et en mettant en valeur leurs livres auprès des lecteurs du monde entier. Les finalistes du Prix littéraire Trillium 2023 sont de brillants exemples de la portée du talent provincial; les auteurs ontariens enrichissent notre paysage littéraire national. L'industrie de l'édition de livres est un moteur essentiel de la croissance économique de l'Ontario. Chaque année, le Prix littéraire Trillium offre l'occasion idéale de découvrir de nouveaux écrivains et de soutenir les entreprises locales. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration d'Ontario Créatif

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en oeuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs touchent 2 500 dollars pour promouvoir les ouvrages primés.

Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Les lauréats du prix reçoivent 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs bénéficient d'un soutien pour promouvoir les ouvrages primés.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie. Les lauréats du prix reçoivent 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs bénéficient d'un soutien pour promouvoir les ouvrages primés. Le Prix du livre d'enfant Trillium (en langue française), institué à l'occasion de la 20 e édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. En 2023, c'est le Prix du livre d'enfant Trillium qui sera décerné. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs bénéficient d'un soutien pour promouvoir les ouvrages primés.

édition du Prix Trillium, est décerné en alternance avec le poésie Trillium en langue française. En 2023, c'est le Prix du livre d'enfant Trillium qui sera décerné. Les titres publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet de prendre en compte un plus grand nombre d'ouvrages pour ces prix spécifiques en langue française. Les lauréats de ces deux prix reçoivent la somme de 10 000 dollars, tandis que leurs éditeurs respectifs bénéficient d'un soutien pour promouvoir les ouvrages primés. Parmi les lauréats des éditions précédentes, on compte des auteurs de renommée internationale comme Ann Shin , Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand , Alice Munro , Margaret Atwood , Thomas King , Marguerite Andersen , Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux et François Paré.

, Souvankham Thammavongsa, , , , , , Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux et François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition de livres engrange 1,4 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (980 millions de dollars) sont générés en Ontario .

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent littéraire des écrivaines et écrivains de la province, pour saluer l'excellence et la diversité de leurs oeuvres et contribuer à leur promotion, et pour faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui oeuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques. ontariocreatif.ca

ontariocreatif.ca

