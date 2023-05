Knight-Hennessy Scholars annonce sa cohorte de nouveaux boursiers pour 2023, la plus importante de son histoire





Knight-Hennessy Scholars présente les 85 nouveaux boursiers de sa sixième cohorte, qui proviennent de 29 pays et sont inscrits dans 38 programmes d'études supérieures à l'Université Stanford

STANFORD (Californie), le 9 mai 2023 /CNW/ - Knight-Hennessy Scholars de l'Université Stanford a annoncé aujourd'hui sa cohorte de 85 nouveaux boursiers pour 2023, la plus importante de son histoire. La nouvelle cohorte comprend des étudiants de 29 pays qui poursuivront leurs études dans 38 programmes d'études supérieures dans les sept établissements de Stanford. Pour la toute première fois, la cohorte comprend des universitaires de Hongrie, du Malawi, des Pays-Bas, de Russie, de la Sierra Leone et de Turquie.

Knight-Hennessy Scholars est un programme de bourses d'études supérieures multidisciplinaire et multiculturel. Les boursiers Knight-Hennessy reçoivent jusqu'à trois ans d'aide financière pour poursuivre des études supérieures à Stanford et participent à des expériences qui les préparent à être des chefs de file visionnaires, courageux et coopératifs qui relèvent des défis complexes auxquels le monde est confronté. Les boursiers sont choisis selon leur indépendance d'esprit, leur leadership déterminé et de leur esprit civique. Ils sont répartis dans les sept écoles de Stanford, dans tous les départements.

« Dans un monde de plus en plus complexe, les boursiers de Knight-Hennessy acquièrent les connaissances, les compétences et la capacité de mise en commun nécessaires pour relever nos plus grands défis, des changements climatiques à l'immigration en passant par l'équité dans les soins de santé et l'éducation, et bien plus encore, a déclaré John L. Hennessy, président émérite de l'Université Stanford et directeur pour la famille Shriram de Knight-Hennessy Scholars. Je crois que ces boursiers contribueront à bâtir un avenir meilleur pour nous tous. »

Knight-Hennessy Scholars développe des leaders émergents qui ont un engagement pour le plus grand bien et les outils nécessaires pour concrétiser des changements significatifs. Le programme King Global Leadership est un élément central de l'expérience Knight-Hennessy Scholars qui offre un large éventail d'ateliers, de conférences, de projets et d'expériences qui viennent compléter les études supérieures des boursiers et les aident à atteindre leurs objectifs de leadership.

Parmi les boursiers de 2023, 51 % sont des femmes et 41 % détiennent un passeport d'un pays étranger. Soixante-trois pour cent des boursiers américains s'identifient comme une personne de couleur, et huit pour cent ont servi dans l'armée américaine. Les boursiers ont obtenu leurs diplômes de premier cycle dans 17 établissements internationaux et 38 établissements américains. Parmi eux, 19 % disent être les premiers de leur famille à atteindre le niveau postsecondaire. La sixième cohorte porte le nombre total de boursiers à 425 depuis la première cohorte inscrite en 2018.

« Chaque jour, je suis inspirée par nos boursiers, a déclaré Tina Seelig, directrice générale de Knight-Hennessy Scholars. Leur diversité est notre force. Pendant leur séjour chez nous, les boursiers de KH bâtissent une communauté incroyable qui élargit leur monde et leur potentiel d'impact. Je suis très heureuse d'accueillir notre cohorte de 2023. »

L'appel à candidatures pour la cohorte 2024 de Knight-Hennessy Scholars sera lancé le 1er juin 2023, et se terminera le 11 octobre 2023. Les boursiers potentiels peuvent participer à des séances d'information en ligne pour en apprendre davantage sur la communauté, le programme de développement du leadership et le processus d'admission. Knight-Hennessy Scholars n'a pas de quotas ou de restrictions basés sur la région, l'institution collégiale ou universitaire, le domaine d'études ou les visées professionnelles.

Knight-Hennessy Scholars a reçu au total 7 119 demandes cette année. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport aux 6 742 demandes de l'an dernier. Sur le total des demandes, 3 733 étaient admissibles pour la cohorte de 2023. Les candidatures admissibles incluent les boursiers éventuels qui ont présenté des demandes au programme Knight-Hennessy Scholars et à leur programme d'études Stanford.

Présenté en 2016, le programme de boursiers Knight-Hennessy Scholars porte les noms de Phil Knight (MBA 1962), philanthrope et cofondateur de Nike Inc., et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et recteur émérite de l'Université Stanford de 2000 à 2016. Knight-Hennessy Scholars est le plus grand programme pleinement financé de boursiers postdoctoraux au monde. Pour en savoir plus, visitez kh.stanford.edu .

