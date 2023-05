Des étoiles montantes d'Hollywood vêtues de peignoirs LILYSILK en préparation du Met Gala 2023





NEW YORK, 9 mai 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, est ravie de vous annoncer que deux des étoiles montantes les plus prometteuses de Hollywood ont été vues arborant les élégants mini-peignoirs de soie brillante LILYSILK de la collection LILYSILK alors qu'elles se préparaient en prévision du très attendu Met Gala 2023, l'une des plus grandes soirées au calendrier de mode mondial, qui a eu lieu le 1er mai à New York.

Le mini-peignoir en soie, avec manches kimono, est l'habillement parfait pour se sentir des plus élégantes quand on se prépare à de grandes occasions. Madelyn Cline, vedette du drame pour adolescents Outer Banks de Netflix, et Maude Apatow, surtout connue pour son rôle dans la série dramatique Euphoria de HBO, ont toutes deux été vues vêtues de leurs peignoirs de soie alors qu'elles se préparaient pour la grande soirée.

Le 4 mai, Madelyn a publié une photo d'elle sur Instagram portant son peignoir, alors qu'elle se préparait pour son premier Met Gala. Maude a également partagé une photo d'elle face à son miroir habillée de façon élégante de son peignoir juste avant le Met Gala pour ses abonnés sur Instagram, et a récemment été mise en vedette vêtue de son peignoir en préparation du gala dans un article en coulisse dans le magazine Elle.

Les tenues LILYSILK ont gagné en popularité parmi les célébrités de liste A qui les ont portées à diverses occasions. Des célébrités comme Anne Hathaway , Gwyneth Paltrow , Kristen Stewart et Lucy Liu ont toutes été aperçues portant des vêtements LILYSILK, choisissant de profiter du confort et du style des collections exquises de la marque.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « Nous sommes honorés que des célébrités choisissent LILYSILK lorsqu'elles se préparent à leurs grands moments, et cela témoigne de notre engagement à leur fournir des vêtements élégants et confortables qu'elles choisissent de porter avant la soirée la plus prestigieuse de l'année dans le monde de la mode! »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

9 mai 2023 à 07:23

