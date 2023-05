Le restaurant 1668 s'installe entre les murs de l'École d'Entrepreneurship de Beauce





L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est fière d'annoncer que le restaurant 1668 emménagera directement dans son enceinte, offrant ainsi une nouvelle place d'affaires au restaurant, tout en permettant à l'EEB de se doter d'un chef exécutif talentueux.

SAINT-GEORGES, QC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le chef propriétaire du restaurant, M. Ariel Cardinal-Petit, apportera son savoir-faire culinaire exceptionnel à l'EEB, tout en continuant d'offrir une expérience de restauration unique et mémorable à ses clients. L'ouverture officielle est prévue pour le mois d'août prochain et d'ici là, des travaux de rénovation seront complétés à l'EEB pour accueillir le restaurant. Ce dernier sera situé dans les locaux de l'ancien steakhouse L'Entrecôte.

Le restaurant 1668 tire son nom de la superficie totale de la province de Québec et s'engage à n'utiliser que des produits locaux, québécois et saisonniers, tout en éliminant au maximum les produits d'importation, autant dans le menu que sur la carte des vins, bières et spiritueux. Ce partenariat permettra donc de mettre en avant la volonté des deux organisations de faire rayonner et prospérer la Beauce et le Québec tout entier.

« C'est avec un grand plaisir que nous entreprenons cette nouvelle étape dans l'histoire du 1668. Nous sommes extrêmement heureux de notre collaboration avec l'EEB et c'est dans un accord de nos valeurs mutuelles que nous souhaitons évoluer et grandir. C'est avec une grande fierté que nous occuperons les locaux de l'Entrecôte et souhaitons faire honneur à cette institution beauceronne, tout en gardant la marque de commerce du 1668 et sa mission de faire briller la gastronomie québécoise. » - Ariel Cardinal-Petit, propriétaire du 1668.

Ce nouveau partenariat est une opportunité pour l'EEB d'assurer une stabilité en cuisine en se dotant d'un chef exécutif sur le long terme.

« Pour nous, innover tout en restant fidèles à notre identité est essentiel. Grâce à notre partenariat avec le 1668, l'EEB offrira à nos entrepreneurs l'expertise d'un grand chef exécutif qui encourage exclusivement les produits québécois. » - Isabelle Le Ber, Présidente et directrice générale de l'École d'Entrepreneurship de Beauce.

Les heures d'opération du restaurant seront du mercredi au samedi, à partir de 17h00, pour des soupers uniquement.

SOURCE EEB

9 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :