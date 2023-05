Brightcove désignée leader dans le rapport The Aragon Research Globetm pour la vidéo d'entreprise de 2023





Brightcove (Nasdaq?: BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, a été nommée «?leader?» par Aragon Research, Inc. dans le rapport «?The Aragon Research Globetm pour la vidéo d'entreprise de 2023?» pour une deuxième année consécutive.

« Nous sommes honorés d'être identifiés comme un leader de la vidéo d'entreprise dans le rapport The Aragon Research Globe pour la vidéo d'entreprise de 2023. Le rapport se concentre sur des solutions et des stratégies intéressantes qui permettent aux entreprises de développer leurs activités grâce à la diffusion de vidéo en continu, ce qui correspond aux offres de Brightcove », a déclaré Scott Levine, vice-président directeur et directeur des produits chez Brightcove. « Nous innovons et répondons aux demandes de nos clients de différentes manières, notamment en améliorant les expériences de communication interne axées sur la vidéo grâce à notre offre Communications Studio et en élargissant les intégrations de commerce électronique pour permettre aux entreprises d'engager les acheteurs à l'aide de vidéos interactives. »

La plateforme Brightcove met l'accent sur l'évolutivité, la stabilité et la flexibilité de sa plateforme de marketing vidéo, de l'analyse vidéo, de la gestion de la vidéo sociale, de la diffusion en direct et des fonctionnalités OTT. L'entreprise dispose d'une vaste gamme d'intégrations agrémentées de solutions d'interactivité et de commerce électronique, de plateformes d'analyse de bout en bout avec des données exploitables, des systèmes de gestion des ressources numériques et du contenu, et des plateformes d'automatisation des réunions, parallèlement aux expériences vidéo de qualité supérieure de la plateforme sur tous les points de terminaison (Web, mobile, et téléviseurs intelligents). « La suite complète et connectée de produits, solutions et services de Brightcove aide les entreprises à mettre en oeuvre une stratégie centrée sur la vidéo en vue de générer des revenus et d'engager les clients, les employés et les publics à un plus haut niveau », a ajouté M. Levine.

Aragon Research définit la position de leader comme celle des entreprises qui « ont des stratégies complètes qui s'alignent sur l'orientation du secteur et la demande du marché et qui réalisent des performances efficaces par rapport à ces stratégies ». Brightcove a émergé sur le marché de la vidéo d'entreprise à un moment où les employés et les clients continuent à considérer la vidéo comme la forme de communication la plus attrayante et comme le catalyseur d'une meilleure expérience qui favorise les résultats de l'entreprise.

« Dans nos recherches pour le rapport Enterprise Video Globe, nous avons examiné les performances des produits, la stratégie et la vision de chaque entreprise », a déclaré Jim Lundy, PDG d'Aragon Research. «?Brightcove a réalisé des progrès significatifs sur ses priorités stratégiques grâce à des investissements dans l'innovation qui ont permis d'élargir ses offres de solutions et de services tout en démontrant que leur taille et leur fiabilité constituent un facteur de différenciation. »

La neuvième édition annuelle du rapport «?The Aragon Research Globetm pour la vidéo d'entreprise de 2023?» a évalué 14?fournisseurs de vidéo d'entreprise réputés faire la différence dans l'amélioration des expériences client et employé.

Pour plus d'informations et pour lire le rapport The Aragon Research Globetm pour la vidéo d'entreprise de 2023 , rendez-vous sur Brightcove.com.

Aragon Research n'approuve pas les fournisseurs, ni leurs produits ou services qui sont référencés dans ses publications de recherche, et ne donne pas de conseils aux utilisateurs pour qu'ils choisissent les fournisseurs les mieux notés. Les publications d'Aragon Research représentent les opinions de l'entreprise Aragon Research and Advisory Services et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Aragon Research fournit ses publications de recherche et les informations qu'elles contiennent « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte.

À propos d'Aragon Research

Aragon Research est un cabinet d'étude et de conseil indépendant qui fournit aux dirigeants d'entreprises et aux responsables des services informatiques les connaissances pratiques dont ils ont besoin pour gérer l'impact en constante évolution de la technologie sur l'entreprise. Basée à Morgan Hill, en Californie, Aragon Research travaille avec des responsables de tous les niveaux de l'entreprise et de tous les secteurs pour leur fournir les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques et technologiques plus éclairées. Aragon fournit des services de conseil, de recherche et de consultation à fort impact et dispose d'une équipe d'analystes chevronnés. Pour plus d'informations, visitez le site www.aragonresearch.com.

À propos de Brightcove Inc

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, évolutives et sécurisées au monde pour établir une meilleure connexion entre les entreprises et leurs clients, où qu'ils se trouvent et quels que soient les appareils sur lesquels ils consomment du contenu. Dans plus de 60?pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser du contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Récompensés par deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour notre innovation, notre temps de disponibilité qui est toujours le meilleur du secteur et notre évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous sur www.brightcove.com.

9 mai 2023 à 06:15

