GIDARA Energy franchit une étape majeure en obtenant un permis environnemental pour son installation de méthanol avancé

SCHIPHOL, Pays-Bas, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy est heureuse d'annoncer l'obtention d'un permis environnemental clé pour son installation de méthanol avancé, Advanced Methanol Amsterdam (AMA), ce qui représente une avancée majeure dans sa mission consistant à décarboniser l'industrie. Grâce à ce permis environnemental, accordé par la province de Hollande-Septentrionale, GIDARA Energy peut construire son installation de méthanol avancé qui transformera les déchets locaux en méthanol avancé.

L'usine, qui sera construite dans le port d'Amsterdam, se servira de la technologie de gazéification HTW® brevetée de GIDARA Energy pour transformer les déchets en bio méthanol, un carburant polyvalent qui peut être utilisé dans le transport routier, le secteur maritime et la fabrication de carburants durables destinés à l'aviation. L'obtention du permis marque une étape importante dans la construction de l'installation, car elle permet au site de produire des carburants renouvelables et, à l'avenir, des produits chimiques circulaires de haute qualité.

La délivrance du permis était soumise à différentes procédures, notamment un examen détaillé du projet et de ses répercussions environnementales potentielles, un processus de consultation publique et un examen complet des plans de conception et de construction de l'installation visant à vérifier si l'installation respecte toutes les normes environnementales applicables. GIDARA Energy a collaboré étroitement avec les autorités locales et les experts scientifiques pour s'assurer que l'installation aura un impact minimal sur l'environnement, qu'elle ne présentera aucun danger pour le public et qu'elle répondra à la demande mondiale croissante de méthanol avancé et d'énergie renouvelable.

Wim van der Zande, fondateur de GIDARA Energy, et le Dr Norbert Kamp, PDG, ont exprimé leur enthousiasme quant à l'obtention du permis, déclarant : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce permis et avons hâte d'entamer la construction de notre installation de méthanol avancé. L'usine représente un grand pas en avant dans notre mission de réduire les émissions mondiales de carbone et de créer une économie plus circulaire. Nous remercions les autorités qui ont délivré le permis de leur examen diligent et approfondi et sommes impatients de continuer à travailler avec elles alors que nous poursuivons la construction de notre installation. »

L'usine Advanced Methanol Amsterdam (AMA) sera construite à BioPark, le principal site de développement du port d'Amsterdam dédié aux producteurs de carburants renouvelables, et aura la capacité de transformer chaque année approximativement 360 000 tonnes de déchets en 90 000 tonnes de méthanol renouvelable.

Roon van Maanen, responsable de l'énergie et de l'industrie circulaire au port d'Amsterdam, a affirmé : « Félicitations à GIDARA Energy d'avoir réalisé ce pas important dans la construction de son installation de méthanol durable. Le port d'Amsterdam soutient les entreprises qui font la promotion des activités circulaires et de la transition énergétique. L'installation de GIDARA, qui transforme les déchets en méthanol, en est un exemple exceptionnel et son activité s'alignera parfaitement sur les objectifs de durabilité de notre port. Nous attendons avec impatience le lancement des travaux de construction. »

À propos de GIDARA Energy

GIDARA Energy se spécialise dans la conversion de déchets non recyclables en biocarburants avancés et en produits chimiques circulaires à l'aide de technologies brevetées. La technologie Winkler à haute température de GIDARA Energy (HTW® 2.0 et, dans un proche avenir, HTW® 3.0) peut être utilisée pour produire des produits de valeur et des biocarburants avancés (méthanol renouvelable et carburant durable destiné à l'aviation durable) dédiés aux secteurs du transport routier, maritime et aérien, les aidant à réduire leur consommation de ressources fossiles, à diminuer leurs émissions de carbone et à devenir plus durables.

GIDARA Energy a pour objectifs de répondre à la demande de carburants plus propres, de diminuer les émissions mondiales de carbone, de réduire les déchets et de créer une économie plus circulaire. La technologie brevetée HTW® 2.0 est le procédé de gazéification de pointe, fort de décennies d'expérience en matière de gazéification des déchets à l'échelle commerciale. Au fil des ans, la technologie a été considérablement améliorée pour produire de meilleurs résultats et traiter un large éventail de matières premières.

Pour en savoir plus sur GIDARA Energy, veuillez consulter : www.gidara-energy.com.

À propos des installations de transformation des déchets en produits chimiques de GIDARA Energy

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) et Advanced Methanol Rotterdam (AMR), basées respectivement dans les ports d'Amsterdam et de Rotterdam, sont les installations dédiées aux carburants renouvelables phares de GIDARA Energy. Collectivement, les installations de méthanol avancé réduiront annuellement de 700 000 tonnes d'équivalents de dioxyde de carbone (éq.CO2) les émissions de gaz à effet de serre (GES), produisant chaque année 180 000 tonnes de méthanol renouvelable en transformant 360 000 tonnes de déchets non recyclables locaux qui sont actuellement éliminés par incinération.

Les flux secondaires tels que le CO2 vert et les résidus solides sont utilisés respectivement pour les serres et le remplissage de ciment. Son objectif est de contribuer à des carburants de meilleure qualité et à une économie circulaire, tout en assurant l'expansion du port, donc plus d'emplois. Les installations de méthanol avancé travailleront en étroite collaboration avec des partenaires locaux et plusieurs universités.

