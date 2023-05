Eastdil Secured nomme Juergen Fenk au poste de Managing Director





Eastdil Secured, LLC (« Eastdil Secured » ou « la société »), la banque d'investissement immobilier mondiale, a annoncé aujourd'hui que l'expert du secteur, Juergen Fenk, rejoindra la société au poste de Managing Director.

À un moment crucial pour le secteur mondial de l'immobilier, M. Fenk apporte à Eastdil Secured plus de 30 ans d'expertise dans les banques d'investissement européennes et les marchés des capitaux immobiliers traditionnels. M. Fenk mettra à profit son expertise financière approfondie et ses relations bancaires de longue date pour fournir aux clients des solutions créatives et efficaces, notamment des conseils de restructuration axés sur le crédit et les situations particulières. En poste au bureau de Francfort, il travaillera en étroite collaboration avec le groupe EMEA de la société ainsi qu'avec les équipes dirigeantes d'Eastdil Secured dans le monde entier.

« Depuis plus de 50 ans, Eastdil Secured fournit à ses clients l'expertise et les connaissances dont ils ont besoin pour s'adapter et naviguer dans les cycles du marché », a déclaré Roy Hilton March, PDG d'Eastdil Secured. « En tant qu'expert du secteur, Juergen possède un sens stratégique exceptionnel, d'excellentes relations avec les banques d'investissement et une compréhension inégalée des marchés européens de l'immobilier et des capitaux. Sa nomination est une nouvelle preuve de la façon dont Eastdil Secured renforce son équipe au profit de ses clients internationaux. »

« En cette période d'instabilité économique, nous sommes heureux de renforcer l'offre collective de notre équipe EMEA pour que nos clients continuent à bénéficier de conseils différenciés, pertinents et à l'échelle mondiale », a déclaré James McCaffrey, Managing Director et responsable de la division Europe chez Eastdil Secured.

« Eastdil Secured s'est imposée comme le conseiller de premier ordre et de plus grande confiance dans le secteur de l'immobilier commercial », a déclaré M. Fenk. « Il s'agit d'un moment crucial pour le secteur de l'immobilier, et j'ai hâte d'aider les clients de l'entreprise à identifier des solutions créatives à valeur ajoutée et à produire des résultats d'investissement fructueux. L'organisation axée sur l'équipe et l'approche mondiale d'Eastdil Secured est précisément ce dont les investisseurs et les gestionnaires immobiliers ont besoin pour naviguer dans l'environnement actuel sans précédent du marché. »

Juergen Fenk apporte plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs immobiliers et financiers mondiaux, avec une expérience reconnue dans la gestion immobilière, les marchés des capitaux et les prêts. Plus récemment, il a occupé le poste de DG de Primonial REIM, une société française de gestion de patrimoine et d'actifs spécialisée dans l'immobilier, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 34 milliards d'euros. Chez Primonial, il était directement responsable du développement stratégique de la société, des relations avec les investisseurs, du développement commercial et du financement. M. Fenk a réussi à transformer la société d'une plateforme immobilière française à une plateforme de gestion d'actifs paneuropéenne de premier plan. Avant d'occuper le poste de DG de Primonial REIM, M. Fenk était membre du management board du groupe SIGNA, une société de portefeuille industrielle et d'investissement internationale gérée de manière privée. Il a occupé d'autres postes de direction en Europe et aux États-Unis chez Helaba, BAWAG P.S.K. et HRE Group. M. Fenk est titulaire d'un MBA de l'Université Ludwig-Maximilian.

À propos d'Eastdil Secured

En tant que conseiller le plus pertinent et le plus fiable sur les marchés des capitaux de l'immobilier commercial, Eastdil Secured crée de la valeur pour ses clients grâce à des idées créatives et pragmatiques, et à une mise en oeuvre sans faille. Bénéficiant d'une combinaison inégalée d'expertise des marchés des capitaux et d'une compréhension approfondie des fondamentaux de l'immobilier, Eastdil Secured fournit des conseils de premier plan sur les fusions et acquisitions, les ventes, les coentreprises, le placement de dettes, le crédit structuré et les ventes de prêts à des investisseurs du monde entier. Eastdil Secured, dont le siège social est situé à New York, possède une vaste présence mondiale pour soutenir ses clients avec des bureaux à Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley et Washington, et dans le monde entier, notamment à Dubaï, Dublin, Francfort, Londres, Milan, Paris, Hong Kong et Tokyo. Pour plus d'informations sur Eastdil Secured, la banque d'investissement immobilier mondiale, veuillez consulter le site suivant : https://www.eastdilsecured.com.

9 mai 2023 à 04:35

