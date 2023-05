MIRINDA® DÉVOILE UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE VIBRANTE ET UNE PLATEFORME DE MARQUE MONDIALE « M'PACTFUL » QUI VISE À INSPIRER LA CRÉATIVITÉ





La nouvelle plateforme mondiale, #NoFlavourLikeYourFlavour met l'accent sur le nouveau design et l'innovation numérique, reflétant l'audace et le dynamisme d'une génération de jeunes créatifs.

PURCHASE, N.Y., 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Mirinda® a dévoilé aujourd'hui sa puissante nouvelle plate-forme de marque mondiale, 'There's no flavour like your flavour', ainsi qu'un nouveau système d'identité visuelle ludique, qui honore la créativité et le caractère unique de toutes les générations. En plaçant l'audace au centre du nouveau look « M'pactful » de Mirinda, la marque de boissons gazeuses aromatisées aux fruits vise à faire jaillir l'étincelle de l'inspiration dont la génération Z a tant besoin.

Le nouveau cap de Mirinda et le slogan de la marque mondiale identifient marque comme représentation de la prochaine génération, célébrant et valorisant ces créateurs dynamiques, qui ont le courage d'exprimer leur créativité et de faire preuve d'authenticité à la fois dans le monde réel et virtuel.

Lors du lancement de #NoFlavourLikeYourFlavour, Mirinda a reçu une nouvelle identité visuelle percutante appelée « Making an M-pact », qui a été conçue par PepsiCo Design and Innovation pour stimuler la créativité. Le logo Mirinda a été revu avec un vert plus vif, des coins plus nets et un design plus épuré afin de mieux se distinguer des autres L'emblématique « M » de Mirinda sert de modèle de création pour donner vie à la marque. Sa nouvelle identité visuelle offre des palettes de couleurs ludiques qui procurent une explosion de fraîcheur, tandis que des sphères tournoyantes, des bulles pétillantes et des images de fruits acides apportent un sentiment d'énergie et de gaieté.

Chacune des plus de 50 saveurs irrésistibles de fruits de la marque, dont celles destinées aux amateurs de pomme verte, d'orange, d'ananas, de fraise et de pastèque, aura sa gamme de couleurs, chacune avec ses propres couleurs vives et contrastées. Les nouvelles propositions de saveurs de Mirinda sont adaptées au palais unique des pays du monde entier, notamment Green Cream Soda et Orange Tamarind au Vietnam, et Acai Berry en Pologne. Cette nouvelle identité visuelle apparaitra sur toutes les canettes Mirinda, les produits, les publicités, les affichages commerciaux, les médias en ligne et et partout où vous trouverez Mirinda sur ses 200 marchés.

Eric Melis, vice-président du marketing mondial de la marque chez PepsiCo, a déclaré : « Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle plateforme de marque mondiale de Mirinda qui inspire une créativité dynamique et qui encourage la génération Z à exploiter son caractère unique en tant que superpuissance. Grâce à #NoFlavourLikeYourFlavour, nous avons développé une toute nouvelle identité visuelle et plate-forme, auxquelles les fans de Mirinda peuvent s'identifier. Elle permet à cette génération de résister au conformisme mais plutôt de faire preuve d'expression personnelle. Cela marque la première étape pour la marque tandis que nous continuons à évoluer et à grandir au rythme de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous sommes impatients de présenter les projets passionnants qui sont en cours. »

Mauro Porcini, SVP & Chief Design Officer de PepsiCo, a déclaré : « Les plus de 50 saveurs de Mirinda sont un régal pour les sens, et nous voulions que l'identité visuelle de la marque reflète son apparence et sa sensation. PepsiCo Design and Innovation a donné vie à Mirinda avec des couleurs vibrantes et contrastées et des illustrations personnalisées qui donnent un côté ludique et un sentiment d'énergie dynamique. Nous savons que les fans de Mirinda interagissent avec la marque autant numériquement que physiquement, nous avons donc créé une identité visuelle qui sache exprimer son enthousiasme et sa distinction sur toutes les plateformes. »

La nouvelle identité visuelle de Mirinda sera déployée sur les 20 principaux marchés internationaux de mai 2023 et un grand nombre d'entre eux présenteront leur langue maternelle sur les canettes. Débutant avec le Vietnam et la Thaïlande, la nouvelle identité visuelle apparaîtra ensuite en Pologne, Roumanie, Tchéquie, Ukraine, Hongrie, Croatie, Gaza/Palestine, Mexique, Argentine, Égypte, Irak, Ouganda, Éthiopie, Chine, Pakistan, Koweït, Qatar, Oman, Bahreïn et aux Émirats arabes unis et bien d'autres pays à venir.

Parallèlement à la nouvelle plateforme de marque et au système d'identité visuelle, Mirinda s'engage à inspirer de meilleurs choix pour ses consommateurs en proposant des produits à teneur réduite en sucre. Dans le cadre de cet engagement, et pour soutenir l'initiative pep+ de PepsiCo visant à accélérer la réduction des sucres ajoutés dans l'ensemble de son portefeuille, la marque a lancé avec succès sa saveur Zero Sugar Orange en Pologne et au Nigeria et continuera d'étendre son portefeuille à faible teneur en sucre et sans sucre à l'international.

Notes aux éditeurs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069890/PepsiCo_Mirinda.jpg

9 mai 2023 à 04:18

