Glooko dévoile une application mobile repensée





Les améliorations apportées à cette application rendent son utilisation plus fluide et posent les bases d'une gestion des soins avec un « engagement de précision »

PALO ALTO, Californie, États-Unis, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. a annoncé aujourd'hui la refonte de son application mobile primée pour sa plateforme de soins connectés. Elle offrira une expérience plus rationalisée à ses utilisateurs mobiles. Sa conception élégante et moderne permet de naviguer encore plus facilement à travers toutes les fonctionnalités performantes de l'application mobile Glooko pour une meilleure gestion du diabète. Lorsque les utilisateurs sont connectés à leurs professionnels de santé, la dernière version de l'application inclura également des améliorations pour personnaliser leurs soins à l'aide d'une fonction avancée appelée « Engagement de précision ».

Ed Marshall, chef de produit chez Glooko, a déclaré : « En tant que leader mondial dans le domaine des soins connectés, Glooko a optimisé notre application mobile pour améliorer la gestion du diabète. Dans le contexte actuel de prestations de soins de plus en plus fragmentées, c'est un privilège et une énorme opportunité pour Glooko de renforcer les liens entre les patients et leur équipe soignante. Il s'agit d'un investissement important pour Glooko, qui vise à améliorer encore l'expérience utilisateur, en la rendant plus pratique, plus personnalisée et enfin, plus percutante. »

Lors du développement de cette nouvelle version de l'application, l'engagement des utilisateurs était essentiel. La refonte de l'application a tenu compte des commentaires des utilisateurs de Glooko, qui découvriront des améliorations visuelles et une nouvelle conception unifiée dans le cadre d'une évolution globale de la plateforme de santé numérique.

Les améliorations incluent les éléments suivants :

Interface utilisateur et visualisation des données -> La nouvelle conception de l'application mobile permettra aux utilisateurs d'organiser leurs données en un seul endroit et de les partager avec leurs professionnels de santé. Ces données incluent les tendances glycémiques, les doses d'insuline, l'alimentation, l'exercice, le poids et la tension artérielle. Les utilisateurs verront le nom de leur équipe soignante ou de leur clinique en haut de l'écran. En cliquant dessus, ils pourront partager des rapports avec leur professionnel de santé et voir toutes les équipes soignantes actives dans un seul et même endroit.





Écran d'accueil -> La nouvelle navigation permettra aux utilisateurs d'accéder efficacement aux fonctionnalités courantes, telles que la saisie des repas et le partage de données avec les équipes soignantes. Elles seront toutes disponibles grâce à un seul défilement et présenteront les données les plus récentes sur leur santé. La fonction de défilement unique de l'écran d'accueil comprendra également : les paramètres de profil, le nom de l'équipe soignante, les objectifs, l'historique, les appareils connectés, un bouton pour ajouter un nouvel événement, ainsi que des graphiques et des diagrammes comportant deux semaines de données.





Processus d'intégration -> Pour les nouveaux utilisateurs de Glooko, l'expérience d'intégration sera désormais plus simple. Le processus d'intégration repensé guidera et accompagnera les nouveaux utilisateurs de manière simple et « succincte », ce qui leur permettra de découvrir l'application à leur propre rythme. Les nouveaux utilisateurs seront guidés afin de pouvoir plus facilement : sélectionner un lecteur de glycémie, sélectionner un dispositif d'injection d'insuline et compléter leur profil.





Engagement de précision -> La nouvelle conception a été pensée pour pouvoir spécifiquement accueillir la prochaine fonctionnalité de Glooko : « l'engagement de précision ». Les outils d'engagement de précision exploitent les données environnementales, comportementales et physiologiques des dispositifs médicaux, portables, grand public et des smartphones pour mieux comprendre les préférences, habitudes et environnement uniques d'un individu. Grâce à ces informations uniques, Glooko détecte les bons moments et vise à fournir des recommandations personnalisées pour influencer le comportement des utilisateurs. Glooko fournira bientôt davantage d'informations sur l'engagement de précision.

Ces mises à jour coïncident avec d'autres grandes étapes pour Glooko :

L'application mobile est disponible dans plus de 30 pays et dans plus de 20 langues, et ce n'est qu'un début.

Glooko est désormais compatible avec plus de 200 dispositifs biométriques et de surveillance du diabète dans le monde, la plus grande compatibilité de toutes les plateformes de soins connectées.

Plus de 8 000 cliniques dans le monde sollicitent Glooko pour soigner leurs patients.

Glooko est la seule plateforme de soins connectée compatible avec tous les principaux stylos à insuline connectés et fabricants pharmaceutiques.

À propos de Glooko

Glooko améliore les résultats de santé des personnes souffrant de maladies chroniques grâce à sa plateforme de soins personnalisée, intelligente et connectée. Nos technologies éprouvées améliorent la vie des patients en révolutionnant le lien entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients via des thérapies numériques et en accélérant l'exécution des essais cliniques. Glooko est déployé dans le monde entier, dans plus de 30 pays et plus de 8 000 sites cliniques.

Glooko.com LinkedIn Twitter Instagram Facebook

Contact pour les médias

Tanya Rodante

Directrice de la communication ? Global

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

9 mai 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :