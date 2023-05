Le Portugal et l'Espagne joignent leurs forces et lancent une campagne en France pour promouvoir la durabilité et la qualité des amandes européennes





Pere Ferré, président du regroupement espagnol SAB-Almendrave, et Albino Bento, président du Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos portugais, ont été chargés de présenter à Albacete cette nouvelle initiative visant à dynamiser le secteur.

ALBACETE, Spain, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Véritable icône de la péninsule Ibérique, elle fait partie des produits agroalimentaires caractérisant non pas un pays mais deux. Il s'agit de l'amande européenne, le fruit à coque qui a réuni le Portugal et l'Espagne pour mettre en évidence sa qualité exceptionnelle et la durabilité de sa culture, dans le cadre d'une campagne de trois ans qui marquera l'avenir du secteur.

Cofinancée par l'UE, elle est portée par les associations professionnelles des deux pays : SAB-Almendrave et Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS). La campagne 'Sustainable EU Almond' vise principalement quatre marchés européens : L'Allemagne et la France (le plus grand consommateur de farine d'amande), en plus du Portugal et de l'Espagne. Ensemble, ces deux pays sont la deuxième puissance mondiale en matière de production et d'exportation d'amandes.

Les présidents des deux associations, Pere Ferré (SAB-Almendrave) et Albino Bento (CNCFS), ont été chargés de présenter leurs lignes directrices lors d'un événement semi-présentiel qui a réuni la presse des quatre pays par visioconférence. « Les amandes européennes sont l'exemple parfait d'une agriculture à faible impact » a déclaré Pere Ferré, président de SAB-Almendrave. « Elle utilise l'eau de manière responsable, étant donné que 85 % des exploitations sont des aridocultures et que celles qui sont irriguées optent de plus en plus pour l'irrigation à la demande ; et les 800 000 hectares où cet arbre est planté dans la péninsule capturent une énorme quantité de carbone».

L'événement a permis de montrer pour la première fois le spot de la campagne, ainsi qu'un label l'identifiant comme « produit ibérique », qui servira à transmettre ses valeurs principales. Parmi ces valeurs se trouve l'engagement envers la lutte contre l'abandon des zones rurales.

Selon Albino Bento, président du CNCFS, « ce fruit à coque a du potentiel pour devenir une icône ibérique. C'est pourquoi nous avons décidé de collaborer des deux côtés de la frontière pour sensibiliser le public et, surtout, les professionnels, à la qualité et à la durabilité qui caractérisent les amandes de cette origine ».

