Foretellix récolte 43 millions de dollars lors de la première clôture de sa levée de fonds de série C

Parmi les nouveaux investisseurs stratégiques figurent Woven Capital et NVIDIA

TEL AVIV, Israël et SUNNYVALE, Calif., 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Foretellix, le principal fournisseur de solutions de vérification et de validation axées sur la sécurité des systèmes de conduite automatisés et des systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS), a annoncé aujourd'hui avoir récolté 43 millions de dollars lors de la première clôture de son cycle de financement de série C. Cette levée de fonds a été dirigée par 83North, ce qui porte le montant total levé par Foretellix à plus de 93 millions de dollars. Woven Capital, le fonds de croissance de Toyota et NVIDIA, a rejoint le cycle de financement, ainsi que Artofin VC. Tous les principaux actionnaires existants y ont participé, notamment MoreTech, Nationwide, Volvo Group VC et Jump Capital. Foretellix utilisera ces fonds pour développer son portefeuille de produits en pleine expansion et pour étendre ses activités à de nouvelles régions.

«C'est un réel plaisir pour nous d'avoir Woven by Toyota et NVIDIA comme partenaires stratégiques », a déclaré Ziv Binyamini, PDG et cofondateur de Foretellix. « Foretellix vise à éliminer le plus grand obstacle au déploiement sécuritaire des systèmes de conduite automatisée à grande échelle. Grâce à cette nouvelle source de financement, nous serons en mesure de faire face à la demande croissante que suscitent nos solutions, de nous étendre à l'échelle mondiale et de concrétiser plus rapidement notre vision en matière de sécurité et d'autonomie. »

« La mission de Woven by Toyota est de proposer les solutions de mobilité les plus sûres, les plus intelligentes et les plus axées sur l'humain », a déclaré George Kellerman, vice-président chargé des investissements et des acquisitions de Woven by Toyota et directeur général de Woven Capital. « La technologie de vérification et de validation est indispensable pour une meilleure sécurité et des performances accrues des systèmes autonomes innovants permettant d'accélérer l'avenir de la mobilité. Foretellix est un acteur de premier plan dans ce domaine, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour faire progresser les technologies de conduite automatisée. »

La plateforme de vérification et validation axée sur la sécurité (SDV) de Foretellix, Foretifytm, est utilisée par des clients dans l'industrie automobile, du transport routier et minier, tels que Volvo Group, Torc (une filiale de Daimler Truck) et bien d'autres, pour accélérer le développement et le déploiement de leurs systèmes de conduite automatisés. Foretellix a noué des partenariats avec de grandes sociétés de simulation, notamment IPG, NVIDIA, dSPACE, VIRES, AI Motive et Cognata, offrant ainsi à ses clients une solution complète de vérification et de validation (V&V).

La plateforme Foretify est utilisée par les ingénieurs des fabricants d'équipement d'origine, des fournisseurs de niveau 1 et des fournisseurs de piles logicielles de véhicules autonomes (AV) tout au long du cycle de développement AV/ADAS. La plateforme comprend plusieurs produits :

Foretify Developertm - Outil de développement et de débogage de scénarios et de tests

Foretify Managertm - Outil de gestion de la vérification et de la validation ainsi que d'analyse de big data

Foretify Coretm - Générateur de tests aléatoires sous contrainte et moteur d'exécution

Foretify LogIQtm - Outil d'analyse des journaux de bord basé sur des scénarios

Foretify V-Suitetm - Des bibliothèques V&V prêtes à l'emploi pour accélérer les projets des clients

Foretellix a joué un rôle de premier plan dans le développement de la norme ASAM OpenSCENARIO® 2.0 (OSC2.0), révolutionnant ainsi les méthodes de développement et de test de sécurité au niveau des systèmes de conduite automatisés. Foretellix a contribué à la syntaxe et aux concepts clés de l'ASAM, et continue à apporter de nouvelles améliorations à la norme. La plateforme Foretify est la première solution du secteur à proposer un support OSC2.0 natif.

Pour plus d'informations sur Foretellix, rendez-vous sur : www.foretelllix.com ou envoyez un e-mail à [email protected].

À propos de Foretellix

Foretellix est le principal fournisseur de solutions de vérification et de validation axées sur la sécurité des systèmes de conduite automatisés et les systèmes ADAS. La plateforme Foretifytm? de Foretellix aide les clients des secteurs de l'automobile, du transport routier et de l'exploitation minière à garantir la sécurité, réduire les coûts de développement et accélérer les délais de commercialisation. Foretellix a son siège social en Israël et possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.foretellix.com.

9 mai 2023 à 03:00

