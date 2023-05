Biome Renewables réalise avec succès des essais de validation en soufflerie de la technologie de dentelure FeatherEdge® dans la soufflerie Poul la Cour de DTU Risø





La conception innovante FeatherEdge ® permet une réduction moyenne du bruit de 8 dB par rapport à un profil aérodynamique de base Ris ø B1-18..

AMSTERDAM, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Biome Renewables (Biome) a annoncé les résultats des mesures d'essai en soufflerie effectuées sur sa nouvelle technologie de dentelure du bord de fuite FeatherEdge®, faisant état d'une réduction de bruit prometteuse de 8 dB par rapport à un profil aérodynamique Risø B1-18 de base fonctionnant dans des conditions similaires. Les essais ont eu lieu en janvier2023 dans la soufflerie Poul la Cour Tunnel (PLCT) à DTU Wind Energy, Risø Campus, Roskilde, Danemark.

RyanChurch, PDG et directeur technique de Biome, explique : « Les émissions sonores des éoliennes sont en grande partie dues à la formation d'une couche limite turbulente au bord de fuite du profil aérodynamique dans les sections extérieures d'une pale d'éolienne. Pour lutter contre ce phénomène, la conception de FeatherEdge s'est concentrée sur la morphologie spécifique qui permet le vol silencieux des hiboux. »

Pour valider la technologie, Biome a confié à DTU et à sa soufflerie de pointe la réalisation d'une campagne de mesures des coefficients aérodynamiques et du bruit. La soufflerie PLCT utilise une ligne d'air en boucle fermée avec un volume à l'intérieur de la ligne d'air d'environ 3875 m3. Il s'agit de l'une des plus grandes souffleries universitaires au monde, avec une section d'essai de 2 x 3 mètres et 9mètres de long, et des vitesses d'écoulement réalisables de 105 m/s (378 km/h). Avec une intensité de turbulence inférieure à 0,1 % et un bruit de fond très faible, c'est l'endroit idéal pour réaliser des essais de validation en soufflerie.

« Les émissions sonores des éoliennes constituent l'un des principaux obstacles à l'augmentation du nombre d'installations éoliennes terrestres dans le monde entier. Les dentelures de bord de fuite ont été utilisées commercialement pour réduire les émissions sonores des éoliennes, mais on pense qu'il est possible de réduire encore plus le bruit en optimisant la conception des dentelures. Dans ce contexte, la soufflerie Poul la Cour a montré son efficacité et sa valeur en validant la conception FeatherEdge sur des profils aérodynamiques présentant des vitesses d'écoulement et des dimensions représentatives », déclare Christian Bak, professeur d'aérodynamique des rotors d'éoliennes à DTU Wind and Energy Systems.

FeatherEdge est la dernière d'une série de solutions techniques innovantes pour l'industrie éolienne que Biome conçoit en utilisant une approche de l'ingénierie et de l'innovation inspirée de la biologie.

Contact Biome : Ryan Church, PDG, [email protected], https://www.biome-renewables.com/featheredge ; contact DTU : Christian Bak, professeur, conception de profils aérodynamiques et de rotors, [email protected] // https://www.plct.dk/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2070824/Biome_Renewables_Biome_Renewables_completes_successful_Wind_Tunn.jpg

9 mai 2023 à 03:00

