Wasabi Technologies continue son expansion et renforce ses équipes dans la région EMEA





Wasabi Technologies, le spécialiste du hot cloud storage, renforce sa présence dans la région EMEA et annonce la nomination de Jon Howes Vice President et General Manager EMEA. Une équipe commerciale régionale complète est également déployée afin de soutenir la croissance européenne de l'entreprise. Basé en France, Eric Peters est nommé Country Manager pour la France, le Benelux et l'Europe du Sud. Dans le même temps, Daniel Arabié devient Country Manager pour l'Europe centrale et Kevin Dunn pour le Royaume-Uni, l'Italie et les pays nordiques.

Jon Howes dispose de 20 années d'expérience dans le développement de modèles de marché acquise auprès d'entreprises technologiques telles que Juniper Networks, Oracle et Infovista. Ses priorités initiales seront de développer la présence de Wasabi sur le marché EMEA, d'accroitre sa base de partenaires et de clients ainsi que d'augmenter de manière stratégique les effectifs de Wasabi dans les principaux marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Il pourra s'appuyer sur l'expertise des nouveaux country managers en termes de vente et de distribution dans des organisations telles que AWS, Cloudian, EMC, Juniper Networks, Nimble Storage, et autres.

« La demande de stockage cloud à un prix prévisible, sécurisé et de haute performance croît à un rythme sans précédent dans la région EMEA, ce qui fait de Wasabi un partenaire idéal pour le marché. L'engouement pour l'offre de Wasabi à travers l'Europe témoigne de la valeur que nous apportons aux entreprises et aux organisations dans les domaines du sport, des médias et du divertissement, de la surveillance, de l'éducation, de la santé, et bien plus encore. Être à la tête des opérations EMEA de Wasabi est une opportunité unique et je me réjouis de l'expansion de Wasabi hot cloud storage dans cette région ».

Jon Howes, Vice President & General Manager EMEA chez Wasabi Technologies

L'approche "channel-first" de Wasabi dans la région EMEA se concentre sur la construction de bases de partenaires et de clients de premier rang, y compris un partenariat avec le Liverpool Football Club, qui a migré d'AWS à Wasabi pour un stockage cloud prévisible et abordable, sans frais pour les requêtes d'egress ou d'API. Wasabi accompagne plus de 40 000 clients dans le monde avec plus de 850 partenaires de distribution et quatre régions de stockage dans la région EMEA, y compris des data centers à Londres, en France et en Allemagne. Il offre également le plus haut niveau de protection de stockage avec l'immutabilité Object Lock et la durabilité des données 11 x 9s. Le service a été lancé dans la région EMEA en 2019 avec l'ouverture de la région de stockage d'Amsterdam. Depuis, Wasabi a ajouté des régions de stockage à Londres, Francfort et Paris pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise et répondre aux besoins des clients en matière de souveraineté des données.

« Dans un environnement économique complexe et incertain, le secteur du cloud est confronté à de nombreux défis. Les entreprises veulent avoir accès à un cloud fiable, sécurisé et abordable, en accord avec leurs attentes en matière de souveraineté et leurs politiques ESG. Je suis ravie de rejoindre l'équipe EMEA de Wasabi pour accélérer la présence de la société en France et en Europe et répondre aux besoins des entreprises en matière de stockage dans le cloud. »

Eric Peters, Country Manager Benelux & Europe du sud

Les entreprises de tous les secteurs peuvent bénéficier des services de stockage cloud Wasabi, y compris Wasabi Surveillance Cloud récemment annoncé, qui offre une solution de stockage sans limites pour la vidéosurveillance, une première en son genre. Wasabi a également introduit son calculateur d'empreinte carbone afin d'accompagner ses clients et partenaires à mesurer avec précision et à rendre compte de leur consommation d'énergie dans des centres de données Wasabi.

Wasabi a récemment atteint une valorisation de 1,1 milliard de dollars après avoir clôturé son cycle de financement de série D de 140 millions de dollars qui, avec sa facilité de crédit existante, a porté son financement total à plus de 500 millions de dollars à ce jour, afin de soutenir l'expansion mondiale de l'entreprise et de continuer à fournir la meilleure architecture de stockage cloud, les meilleurs services aux meilleurs prix pour les clients de toutes tailles.

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un hot cloud storage, prévisible et abordable pour les entreprises du monde entier. Il permet aux organisations de stocker et d'accéder instantanément à une quantité illimitée de données pour un cinquième du prix de la concurrence, sans niveaux complexes ni frais de sortie imprévisibles. Utilisé par des dizaines de milliers de clients dans le monde entier, Wasabi a été reconnu comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage cloud David Friend et Jeff Flowers, Wasabi est une société privée basée à Boston. Wasabi est un fier partenaire des Boston Red Sox, et le partenaire officiel de stockage en nuage du Liverpool Football Club et des Boston Bruins.

Suivez et connectez-vous avec Wasabi sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, et The Bucket.

9 mai 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :