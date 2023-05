Lee Jung Jae, vedette de ?Squid Game', effectuera une visite surprise de Korea Expo 2023 à Paris





Korea Expo 2023 à Paris, l'événement commercial majeur qui réunit des entreprises coréennes souhaitant pénétrer les marchés français et européen et des entreprises françaises qui cherchent à étendre leur présence en Corée, se tiendra dans le pavillon 4 du Parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, du 13 au 15 mai 2023.

Korea Expo 2023 constitue une occasion unique pour les exposants coréens liés aux secteurs de la beauté coréenne, de l'alimentation, du bien-être, des contenus et de la technologie de présenter leurs produits et services, de nouer des contacts avec des experts de l'industrie et d'explorer des partenariats potentiels. L'événement comportera une série de conférences et d'ateliers sur des sujets allant du Forum Corée-France aux catégories de la beauté coréenne et du stylisme de mode.

Un pavillon spécial sera également exploité pour promouvoir l'organisation de la Busan 2030 Expo, et l'acteur Lee Jung Jae, un ambassadeur d'honneur pour la Busan Expo, sera présent à Korea Expo 2023. La visite surprise de Lee Jung Jae à Korea Expo constituera assurément un moment fort de l'événement et devrait attirer une foule nombreuse. Les visiteurs auront l'occasion de rencontrer l'acteur et d'entendre son témoignage de vive voix sur son expérience de travail sur "Squid Game", ainsi que ses réflexions sur l'avenir du secteur du divertissement.

Jeonghun Kim, directeur de Korea Expo 2023, a déclaré : « Nous pensons que Korea Expo 2023 constitue pour les entreprises françaises et coréennes une excellente plateforme pour nouer des liens, échanger des idées et explorer de nouvelles opportunités commerciales. La France et la Corée partagent une longue histoire de coopération économique et nous sommes convaincus que cet événement contribuera à renforcer davantage nos liens. »

L'Expo offrira de nombreux avantages aux visiteurs et acheteurs participants, notamment :

L'occasion de présenter des produits et services à un public ciblé.

Un accès à des experts du secteur et à des partenaires potentiels.

Une exposition aux dernières tendances et technologies sur les marchés coréen et français.

Un aperçu de l'environnement réglementaire et des nuances culturelles lorsque l'on fait affaire en Corée et en France.

Nous encourageons les sociétés françaises prévoyant de pénétrer le marché coréen et les sociétés coréennes qui souhaitent pénétrer le marché français à participer à Korea Expo 2023 à Paris.

Veuillez visiter notre site Internet officiel pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations. www.k-expo.org.

9 mai 2023 à 03:00

