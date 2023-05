Le logo de Syngenta Group vous salue lors de votre atterrissage





Syngenta Group, l'un des leaders mondiaux de l'innovation dans le domaine de l'agriculture, dont le siège est à Bâle, a planté deux logos de 12'000 choux d'une variété maison, près de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Zurich.

Le chou rouge en question est la variété "Rescue", qui se distingue par son excellente qualité et sa capacité de stockage.

L'inscription du logo a été plantée par les collaborateurs de Syngenta.

Après la récolte, le logo comestible situé dans les champs sera transformé en plats dans les cantines de Syngenta et donné à différentes organisations caritatives en Suisse. La Table Suisse, entre autres, bénéficiera d'une grande quantité.

Cette action permet à Syngenta Group d'illustrer ses racines suisses ainsi que ses activités et ses prestations de service pour les agriculteurs dans plus de 100 pays à travers le monde. Les innovations de Syngenta dans les domaines des semences et de la santé des plantes contribuent largement à la sécurité alimentaire mondiale et à ce que les aliments soient sains, abordables et durables.

Syngenta Group est une entreprise mondiale dont le siège se trouve à Bâle. Avec six sites et 2'900 collaborateurs en Suisse, l'entreprise est l'un des plus grands employeurs suisses. Les entreprises qui ont précédé Syngenta ont été fondées il y a plus de 250 ans.

(Plus d'informations : https://www.syngentagroup.com/de/stories/unser-logo-ist-am-flughafen-zurich-gelandet)

A propos de Syngenta Group

Syngenta Group, dont les racines remontent à plus de 250 ans, figure parmi les leaders mondiaux dans le secteur de la technologie et de l'innovation agricole. Avec plus de 57'000 employés, dans plus de 100 pays, l'entreprise oeuvre à la transformation de la production alimentaire à travers l'Agriculture Régénératrice ? une approche fondée sur la science et la technologie pour améliorer les sols, fournir une productivité élevée et des aliments de haute qualité, aider à lutter contre le changement climatique et à restaurer la biodiversité. Syngenta Group enregistré à Shanghai, en Chine, et avec son siège de direction se trouvant en Suisse, tire sa force de ses unités d'affaires ? Syngenta Crop Protection dont le siège se trouve en Suisse, Syngenta Seeds dont le siège est aux États-Unis, ADAMA® qui a son siège social en Israël et Syngenta Group China. Ensemble, ces entreprises offrent des moyens inégalés dans le secteur pour servir les clients dans le monde entier.

9 mai 2023 à 02:05

