Kenvue annonce la clôture de son introduction en bourse





Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue »), la plus grande société pure-play de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (« IPO ») de 198 734 444 actions ordinaires au prix public de 22,00 USD par action, ce qui inclut le plein exercice par les preneurs fermes de leur option d'achat de 25 921 884 actions afin de couvrir les attributions excédentaires. Les actions ordinaires de Kenvue ont commencé à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « KVUE » le 4 mai 2023.

À la clôture de l'introduction en bourse, Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) détenait environ 89,6 % du total des actions ordinaires en circulation de Kenvue. Johnson & Johnson a déclaré publiquement qu'elle avait l'intention de céder sa participation majoritaire dans les actions ordinaires de Kenvue en 2023, sous réserve des conditions du marché.

Le produit net de l'introduction en bourse sera versé à Johnson & Johnson en contrepartie partielle des activités de santé grand public que Johnson & Johnson a transférées à Kenvue dans le cadre de l'introduction en bourse.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities ont agi en tant que co-chefs de file principaux de l'introduction en bourse. Citigroup, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank ont agi en tant que chefs de file de l'introduction en bourse, tandis que BBVA, ING, IMI - Intesa Sanpaolo, Santander, UniCredit Capital Markets, Academy Securities, Independence Point Securities, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC et Siebert Williams Shank ont agi en tant que co-gestionnaires de l'introduction en bourse.

L'introduction a été faite uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus relatif à l'introduction peuvent être obtenus auprès de :

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, téléphone : 1-866-471-2526, fax : 212-902-9316, ou en envoyant un e-mail à : [email protected] ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204, ou en envoyant un e-mail à : [email protected] ; ou BofA Securities, NC1-022-02-25, Attention: Prospectus Department, 201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255, téléphone : 1-800-294-1322, ou en envoyant un e-mail à : [email protected].

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et déclarée effective par celle-ci. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne pourra être effectuée dans un État ou une juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société pure-play de santé des consommateurs au monde en termes de chiffre d'affaires. Bâties à partir de plus d'un siècle d'héritage et propulsées par la science, nos marques emblématiques ? parmi lesquelles figurent AVEENO®, les pansements adhésifs BAND-AID® , JOHNSON'S®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, TYLENOL® et ZYRTEC® ? sont recommandées par les professionnels de santé et peuvent être considérées comme dignes de confiance par les consommateurs qui utilisent nos produits pour améliorer leur quotidien. Partageant un même état d'esprit axé sur le numérique ainsi qu'une approche de l'innovation fondée sur des connaissances humaines profondes, les membres de notre équipe travaillent chaque jour pour que nos produits aient une place dans les coeurs et les foyers des consommateurs. Chez Kenvue, notre conviction est que les soins du quotidien peuvent non seulement aider les gens à se sentir bien, ils peuvent également leur donner un sentiment de complétude.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d'événements futurs. Si des hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Kenvue. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter : les risques du marché financier et l'impact des conditions générales de l'économie ou de l'industrie. Pour une liste et des descriptions plus complètes des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'affecter les activités de Kenvue, veuillez consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué de presse ne vaut qu'à la date dudit communiqué. Kenvue ne s'engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, ou d'événements ou de développements futurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 mai 2023 à 01:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :