Innovative Connecting lance une version de Turbo VPN compatible avec les consoles de jeux Xbox, PlayStation et Switch





SINGAPOUR, 9 mai 2023 /PRNewswire/ -- Innovative Connecting, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de réseau privé virtuel (VPN), est ravi d'annoncer la sortie de la version compatible avec les consoles de jeux de Turbo VPN. Le logiciel fonctionne désormais sur les consoles Xbox, les consoles Playstation et la Nintendo Switch, notamment la Xbox S, la Xbox X, la Xbox One, la Xbox 360, la PS5, la PS4, la PS3 et la Nintendo Switch.

Turbo VPN fournit aux utilisateurs des services de streaming et de jeux en ligne sans interruption, tout en préservant la confidentialité et la sécurité des activités en ligne. Grâce à la nouvelle version compatible avec les consoles de jeux, les joueurs peuvent désormais profiter de tous les avantages de Turbo VPN sur leurs consoles de jeux préférées.

Turbo VPN pour Xbox, PlayStation et Switch possède trois fonctionnalités clés. Tout d'abord, les utilisateurs peuvent modifier leur emplacement IP par n'importe quel endroit dans le monde, ce qui leur permet de profiter du contenu en ligne mondial depuis leur pays. Deuxièmement, Turbo VPN utilise le cryptage AES256 et dissimule l'IP réelle de l'utilisateur pour empêcher les attaques DDoS et autres cybermenaces, y compris le vol de données et le piratage. Enfin, Turbo VPN dispose de plus de 24 000 serveurs cryptés à haute vitesse dans plus de 50 pays, garantissant ainsi la meilleure expérience de jeu possible.

La configuration de Turbo VPN sur Xbox, PlayStation et Switch est un jeu d'enfant. Les joueurs peuvent se rendre à l'adresse : https://turbovpn.com/download/xbox/ , https://turbovpn.com/download/playstation/ , or https://turbovpn.com/download/switch/ pour télécharger l'application et commencer l'utilisation.

Pour s'assurer que les joueurs puissent jouer en toute sécurité et stabilité, Turbo VPN déploie un nouveau serveur d'accélération de jeu. Ce serveur changera l'adresse IP et protégera la sécurité du compte de jeu, réduisant efficacement la latence du réseau de jeu et évitant d'éventuelles attaques DDoS pendant le jeu.

À propos de Turbo VPN

Établi en 2018 et basé à Singapour, Turbo VPN a étendu sa portée et bénéficie de la confiance de 300 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays à travers le monde. Turbo VPN a été fondé avec la vision de créer un réseau de haute qualité accessible par tous et un endroit sûr pour le divertissement de tous les âges. Il compte plus de 21 000 serveurs à haute vitesse dans plus de 50 pays à travers le monde. Sa politique de confidentialité est couverte par le GDPR de l'UE et protégée par le PDPA de Singapour. Innovative Connecting vise à offrir les meilleurs services VPN à ses utilisateurs, et la version de Turbo VPN compatible avec les consoles de jeux n'est qu'un exemple de la façon dont l'entreprise innove et améliore l'expérience de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur la version de Turbo VPN compatible avec les consoles de jeux, veuillez consulter le site https://turbovpn.com/download/xbox/ .

9 mai 2023 à 00:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :