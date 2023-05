Métaux Russel annonce ses résultats du premier trimestre de 2023





TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX : RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2023.

Produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars et BAIIA1 de 116 millions de dollars

Augmentation séquentielle des produits d'exploitation, du BAIIA1, des marges et du BPA

Structure de capital solide et liquidités1 de 792 millions de dollars

Augmentation du dividende à 0,40 $ par action



Trimestres terminés le

31 mars 2023

31 déc. 2022

31 mars 2022

Produits d'exploitation 1 187 $ 1 100 $ 1 339 $ BAIIA 1 116

97

153

Résultat net 74

58

99

Bénéfice par action 1,19

0,93

1,56

Flux de trésorerie liés au fonds de roulement 1 (18)

146

(15)

Dividendes payés par action ordinaire 0,38

0,38

0,38



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.



Mesures non conformes aux PCGR et ratios

Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux Normes internationales d'information financière (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.

BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.

Flux de trésorerie liés au fonds de roulement - représentent les variations hors caisse du fonds de roulement.

Le tableau suivant montre le rapprochement du bénéfice net conformément aux PCGR et du BAIIA pour les trimestres terminés le 31 mars 2023, le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2022 :



Trimestres terminés le (millions) 31 mars 2023

31 déc. 2022

31 mars 2022

Bénéfice net 73,9 $ 57,9 $ 98,7 $ Provision pour impôts 22,3

16,1

31,9

Intérêts et charges financières 3,8

5,4

6,7

BAII 1 100,0

79,4

137,3

Amortissement 16,4

18,0

15,8

BAIIA 1 116,4 $ 97,4 $ 153,1 $



___________________________ 1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios



Notre bénéfice de base par action de 1,19 $ pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 était plus faible que celui de 1,56 $ par action enregistré au premier trimestre de 2022, mais plus élevé que celui de 0,93 $ déclaré au quatrième trimestre de 2022. Les produits d'exploitation de 1 187 millions de dollars étaient inférieurs aux 1 339 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2022 et supérieurs aux 1 100 millions de dollars enregistrés au quatrième trimestre de 2022. Nos marges brutes étaient de 21,9 % pour le premier trimestre de 2023, ce qui était supérieur à celles de 21,7 % du trimestre correspondant de 2022 et de 19,8 % du quatrième trimestre de 2022.

Notre BAIIA au premier trimestre de 2023 était de 116 millions de dollars, comparativement à 153 millions de dollars au premier trimestre de 2022 et à 97 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. Notre BAIIA du premier trimestre de 2023 a subi l'influence négative d'une charge hors caisse de 4 millions de dollars liée à la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché et a été touché de façon positive par une diminution de 3 millions de dollars de nos réserves de stocks en raison des prix plus favorables de l'acier.

Sur une base consolidée, nous avons généré des produits d'exploitation, un BAIIA et un résultat net plus élevés au premier trimestre de 2023 qu'au quatrième trimestre de 2022, en raison d'une reprise de la demande et des marges. Parallèlement à l'amélioration et à l'équilibre de nos résultats d'exploitation, nous sommes demeurés disciplinés en matière de gestion du fonds de roulement, ce qui nous a permis d'obtenir un solide rendement annualisé du capital investi de 27 % au premier trimestre de 2023.

Nos résultats du premier trimestre de 2023 reflètent une amélioration séquentielle dans l'ensemble de nos activités, puisque chacun de nos segments, à savoir les centres de service, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier, a généré une amélioration des bénéfices d'exploitation pour le premier trimestre de 2023 par rapport au quatrième trimestre de 2022. Nos centres de services ont généré des produits d'exploitation de 807 millions de dollars au premier trimestre de 2023, soit une marge brute de 20 % et un bénéfice d'exploitation de 58 millions de dollars, ce qui représente une amélioration par rapport au quatrième trimestre de 2022. En particulier, nous avons réalisé une amélioration de 16 % des tonnes expédiées, ce qui reflète le rebond saisonnier depuis le quatrième trimestre de 2022. Nos magasins du secteur de l'énergie ont généré des produits d'exploitation de 252 millions de dollars au premier trimestre de 2023, une marge brute de 27 % et un bénéfice d'exploitation de 29 millions de dollars, ce qui reflète l'effet positif de la demande refoulée de dépenses en immobilisations dans le secteur de l'énergie. Nos distributeurs d'acier ont généré des produits d'exploitation de 127 millions de dollars au premier trimestre de 2023, une marge brute de 22 % et un bénéfice d'exploitation de 18 millions de dollars. Les produits d'exploitation ont diminué d'un trimestre à l'autre, mais le segment a réalisé des marges trimestrielles beaucoup plus élevées en raison des conditions favorables du marché, ce qui s'est traduit par une amélioration du bénéfice d'exploitation.

Conditions du marché

Les augmentations du prix de l'acier qui ont eu lieu à la fin de 2022 se sont poursuivies tout au long du premier trimestre de 2023, en raison des stocks modestes dans la chaîne d'approvisionnement et de l'amélioration de la demande industrielle de la part de nos clients dans divers secteurs, notamment la fabrication, la production, l'agriculture, la construction navale, la construction non résidentielle, l'énergie et les énergies de rechange.

Nos magasins du secteur de l'énergie ont bénéficié d'une activité accrue dans le secteur de l'énergie, le nombre moyen d'appareils de forage au Canada s'établissant à 212 au premier trimestre de 2023, comparativement à 190 au premier trimestre de 2022 et à 197 au quatrième trimestre de 2022. Le nombre moyen d'appareils de forage aux États-Unis était de 762 au premier trimestre de 2023, comparativement à 629 au premier trimestre de 2022 et à 775 au quatrième trimestre de 2022.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons investi 14 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations, alors que nous avons concentré nos dépenses sur l'initiative de modernisation des installations et les projets d'équipement de transformation à valeur ajoutée. Dans le cadre de notre initiative de modernisation des installations, nous avons récemment approuvé un agrandissement à notre emplacement de Little Rock, en Arkansas, et fait progresser notre projet de modernisation à Saskatoon, en Saskatchewan. Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons fait progresser une série de projets de transformation à valeur ajoutée au Canada et aux États-Unis, et plusieurs de ces projets devraient être opérationnels au cours des prochains trimestres.

Au cours du dernier trimestre, nous avons évalué un certain nombre d'acquisitions possibles, et nous continuons d'explorer les possibilités de croissance de notre entreprise d'une manière qui serait attrayante sur le plan financier et complémentaire sur le plan opérationnel à nos secteurs d'activité existants.

Versement du capital aux actionnaires

Nous avons adopté une approche souple concernant le versement du capital supplémentaire aux actionnaires, qui est désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et ii) le rachat d'actions.

Au premier trimestre de 2023, nous avons versé un montant de 24 millions de dollars en dividendes, soit 0,38 $ par action. Au cours de la période de cinq ans allant de 2018 à 2022, nous avons généré un bénéfice cumulatif par action de 17,96 $ et versé des dividendes totaux de 7,60 $ par action, ce qui équivaut à un ratio de distribution de 42 %. En raison de notre solide profil de bénéfices, de la réduction de la volatilité des flux de trésorerie et de notre solide structure de capital, nous avons déclaré une augmentation de notre dividende trimestriel à 0,40 $ par action, payable le 15 juin 2023, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mai 2023. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport au dividende précédent et équivaut à un dividende annualisé de 1,60 $ par action. À l'avenir, nous prévoyons examiner périodiquement notre niveau de dividendes en vue d'éventuelles modifications, en tenant compte des conditions du marché en vigueur, ainsi que de notre profil des bénéfices, de notre structure du capital et des autres utilisations du capital.

En août 2022, nous avons lancé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 3,2 millions de nos actions ordinaires au cours de 12 mois, représentant 5 % du total de nos actions émises et en circulation. À ce jour, nous avons acheté et annulé 1,0 million d'actions et 2,2 millions d'actions supplémentaires sont disponibles.

Liquidités et structure du capital

Au cours du premier trimestre de 2023, nous avons généré 67 millions de dollars en flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et avons terminé le trimestre avec des liquidités totales disponibles de 792 millions

de dollars.

Perspectives

Les tendances favorables de la demande et les augmentations des prix de l'acier qui ont eu lieu à la fin du premier trimestre de 2023 sont maintenues jusqu'au deuxième trimestre de 2023. Ces dynamiques devraient profiter à court terme à nos segments des centres de service et des distributeurs d'acier. Pour les magasins du secteur de l'énergie, le deuxième trimestre est habituellement plus lent en raison de la débâcle printanière au Canada, mais nous nous attendons à ce que l'amélioration de la demande se poursuive sur une base désaisonnalisée.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le mardi 9 mai 2023 à 9 h HE pour parler des résultats du premier trimestre de 2023. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 764-8688 (Toronto et international) et le 1 888 390-0546 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 416 764-8677 (Toronto et international) et au 1 888 390-0541 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le mardi 23 mai 2023. Vous devrez entrer le code 315919 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel; les budgets d'immobilisations dans le secteur de l'énergie; les changements climatiques; les réclamations de clients à l'égard des produits; une concurrence importante; les sources d'approvisionnement de métaux; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; les charges au titre de la moins-value des actifs; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les acquisitions futures; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les lois sur les émissions de carbone; les lois et les règlements en matière de santé et sécurité au travail; et le risque relatif à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du communiqué de presse et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits plus haut et sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion, ainsi que sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars (en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2023

2022

Produits d'exploitation 1 186,7 $ 1 338,6 $ Coût matériel 926,4

1 048,3

Dépenses d'employé 100,9

101,0

Autres charges d'exploitation 68,3

58,0

Quote-part des résultats (coentreprise) (8,9)

(6,0)

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 100,0

137,3

Intérêts débiteurs, net 3,8

6,7

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 96,2

130,6

Provision pour impôts 22,3

31,9

Bénéfice net pour la période 73,9 $ 98,7 $ Bénéfice de base par action ordinaire 1,19 $ 1,56 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 1,19 $ 1,56 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars (en millions de dollars canadiens) 2023

2022

Bénéfice net pour la période 73,9 $ 98,7 $ Autre élément du résultat perte







Éléments pouvant être reclasses dans l'état des résultats







Pertes non réalisés sur les devises étrangères







à la conversion des états financiers des établissements étrangers (0,7)

(10,0)

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés dans l'état des résultats







Gains (pertes) actuarielles sur les obligations liées







à la retraite et obligations similaires après impôt (0,3)

8,8

Autres éléments du résultat perte (1,0)

(1,2)

Total du résultat étendu 72,9 $ 97,5 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 31 mars

2022

31 décembre

2021

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 401,1 $ 363,0 $ Débiteurs 603,8

497,9

Stocks 941,1

956,5

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 33,2

35,8

Impôts à recouvrer 9,1

16,3

Total 1 988,3

1 869,5

Immobilisations corporelles 318,2

313,8

Actif au titre du droit d'utilisation 100,8

102,7

Investissement (coentreprise) 51,6

46,6

Actifs d'impôts reportés 1,1

1,2

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 42,1

42,0

Actifs financiers et autres 4,5

4,6

Écart d'acquisition et actifs incorporels 124,2

126,5

Total 2 630,8 $ 2 506,9 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Créditeurs et charges à payer 542,9 $ 482,0 $ Obligations locatives à court terme 14,8

14,7

Impôts à payer 5,6

4,8

Total 563,3

501,5

Dette à long terme 296,3

296,0

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 2,0

1,5

Passifs d'impôts reportés 16,9

18,4

Obligations locatives à long terme 110,5

112,2

Provisions et autres passifs non courants 24,7

18,0

Total 1 013,7

947,6

Capitaux propres







Actions ordinaires 572,5

562,4

Bénéfices non répartis 894,5

844,6

Surplus d'apports 10,7

12,2

Cumul des autres éléments du résultat étendu 139,4

140,1

Total des capitaux propres 1 617,1

1 559,3

Total du passif et des capitaux propres 2 630,8 $ 2 506,9 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 31 mars (in millions of Canadian dollars) 2023

2022

Activités d'exploitation







Bénéfice net pour la période 73,9 $ 98,7 $ Amortissement 16,4

15,8

Provision pour d'impôts 22,3

31,9

Intérêts débiteurs 3,8

6,7

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (0,2)

(0,2)

Part de résultats (coentreprise) (8,9)

(6,0)

Rémunération sous forme d'actions -

0,1

Accroissement de la dette, amortissement et autre 0,3

0,3

Intérêts payés, y compris les intérêts sur les obligations locatives (6,7)

(6,4)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant







les variations hors caisse du fonds de roulement 100,9

140,9

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement







Débiteurs (105,9)

(115,0)

Stocks 15,2

81,3

Créditeurs et charge à payer 70,5

18,9

Autres 2,5

(0,6)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement (17,7)

(15,4)

Impôt payé, net (15,9)

(82,9)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 67,3

42,6

Activités de financement







Émission d'actions ordinaires 8,6

0,3

Rachat d'actions ordinaires (23,7)

(24,0)

Dividendes sur les actions ordinaires -

(0,1)

Frais de financement reportés (3,9)

(5,6)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (19,0)

(29,4)

Activités d'investissement







Achat d'immobilisations corporelles (14,2)

(8,2)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 0,3

0,5

Dividendes reçus (coentreprise) 3,9

-

Vente d'entreprise -

9,7

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (10,0)

2,0

Incidence des taux de change sur l'encaisse et les quasi-espèces (0,2)

(2,1)

Augmentation de l'encaisse et des quasi-espèces 38,1

13,1

Encaisse et quasi-espèces au début 363,0

133,1

Encaisse et quasi-espèces à la fin 401,1 $ 146,2 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2023 562,4 $ 844,6 $ 12,2 $ 140,1 $ 1 559,3 $ Paiement des dividends -

(23,7)

-

-

(23,7)

Bénéfice net pour la période -

73,9

-

-

73,9

Autres éléments du résultat perte pour la période -

-

-

(1,0)

(1,0)

Options d'achat d'actions exercées 10,1

-

(1,5)

-

8,6

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à prestations définies -

(0,3)

-

0,3

-

Solde au mars 2023 572,5 $ 894,5 $ 10,7 $ 139,4 $ 1 617,1 $

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires Bénéfices

non répartis Surplus

d'apport Cumul des autres

éléments du

résultat étendu Total Solde au 1er janvier 2022 571,0 $ 575,2 $ 12,1 $ 90,0 $ 1 248,3 $ Paiement des dividends -

(24,0)

-

-

(24,0)

Bénéfice net pour la période -

98,7

-

-

98,7

Autres éléments du résultat perte pour la période -

-

-

(1,2)

(1,2)

Comptabilisation de la rémunération sous forme d'actions -

-

0,1

-

0,1

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à prestations définies -

8,8

-

(8,8)

-

Solde au 31 mars 2022 571,4 $ 658,7 $ 12,1 $ 80,0 $ 1 322,2 $

