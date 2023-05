Arby's arrive en Arabie saoudite





Arby's, l'une des plus grandes chaînes de restaurants aux États-Unis, annonce aujourd'hui l'ouverture de son premier restaurant à Riyad le lundi 1er mai, avec un menu qui mélange les plats favoris aux États-Unis avec des déclinaisons exclusives au Royaume.

« L'arrivée d'Arby's en Arabie saoudite est un nouveau jalon passionnant pour le récit de croissance internationale des marques », déclare Michael Haley, PDG, international, Inspire Brands. « Nous sommes très heureux de la collaboration de Dunkin' avec Shahia Foods et sommes ravis d'élargir notre portefeuille et d'apporter notre savoir-faire en matière de qualité et de saveur de la viande à de nouveaux clients dans une région en croissance rapide. »

Shahia Foods Limited Company est l'un des premiers exploitants de restaurants multi-unités de la région et le principal franchisé de Dunkin' en Arabie saoudite et à Bahreïn. Saud Abdullah Al Athel, CEO de Shahia Foods Limited Company, tenait à lancer Arby's au Royaume en raison de son menu unique et de son attention à la qualité. Shahia Foods exploite plus de 700 Dunkin' en Arabie saoudite, au Bahreïn et en Allemagne, avec des plans de développement continu sur tous les marchés.

Le menu d'Arby's Riyad propose dix combos de viande de haute qualité faits à la main, au restaurant, tous les jours. Chaque combo est spécialement conçu pour faire ressortir les meilleures saveurs de nos viandes, avec plusieurs couches de protéines fraîchement tranchées, servi chaud avec du fromage fondu, des légumes, des sauces et d'autres garnitures sur des buns toastés. Comme aux États-Unis, les clients de Riyad peuvent profiter d'une variété de viandes, du rosbif en tranches tendres à la commande, à la poitrine de boeuf fumée pendant plusieurs heures au feu de bois, en passant par l'émincé de poulet mariné. Et pour compléter votre combo, Arby's propose des garnitures exclusives, comme ses Curly Fries assaisonnées, des anneaux d'oignon croustillants et des bâtonnets de fromage.

Parmi les exclusivités du menu pour le Royaume d'Arabie saoudite figurent le Smoked Brisket Philly, qui s'inspire de la poitrine de boeuf signature d'Arby's avec l'ajout de légumes grillés et de fromage suisse fondu, et un sandwich Smokey Barbeque Chicken avec un émincé de poulet juteux et mariné à la perfection dans des épices shawarma et la sauce Arby's Smoky BBQ.

« Adapter les restaurants aux goûts internationaux est toujours un défi amusant, et nous sommes ravis de mélanger ce qui fait d'Arby's une marque si appréciée aux États-Unis avec des recettes qui ne manqueront pas de devenir iconiques », déclare Saud Abdullah Al Athel, CEO de Shahia Foods Limited Company. « L'équipe a travaillé sans relâche pour créer une expérience culinaire et des menus qui auront un profond écho auprès des clients saoudiens, tout en restant fermement ancrés dans l'expérience originale d'Arby's. »

Arby's exploite 180 restaurants dans huit pays en dehors des États-Unis, avec des plans de croissance dans le Royaume d'Arabie saoudite et dans le sud-est du Mexique dans les mois à venir.

Arby's est situé sur Uthman lbn Affan Road, à proximité du centre commercial Al Nakheel. Le restaurant a une surface de 270 m², dispose d'un drive et de 70 couverts.

Pour plus d'informations sur Arby's ou pour découvrir le menu dans le Royaume d'Arabie Saoudite, rendez-vous sur www.arbys.sa et suivez @arbyssa sur Facebook, Instagram et TikTok. Gardez un oeil sur ces chaînes pour des événements d'ouverture et des cadeaux passionnants dans les prochains jours !

À propos d'Arby's

Fondée en 1964, Arby's est la première marque de sandwicheries franchisées au niveau national aux États-Unis, avec plus de 3 400 restaurants dans le monde entier. Sa présence internationale comprend 180 restaurants dans huit pays. Avec à l'origine ses célèbres sandwichs au rosbif fraîchement tranché, Arby's continue d'offrir l'un des menus les plus innovants et diversifiés du secteur de la restauration rapide, avec plus de 30 sandwichs uniques et huit différents types de protéines. Le centre de soutien mondial d'Arby's est situé à Atlanta, en Géorgie. Pour plus d'informations, visitez Arbys.com

À propos d'Inspire Brands

Inspire Brands est une société de restaurants multimarques dont le portefeuille comprend plus de 32 000 Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's et SONIC Drive-In dans le monde entier, y compris plus de 9 200 restaurants en dehors des États-Unis. La société a été fondée en 2018 et a son siège à Atlanta, en Géorgie. Pour plus d'informations, visitez InspireBrands.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 mai 2023 à 16:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :