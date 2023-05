Tendances et perspectives de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde : BMO tient sa 18e conférence sur les marchés agricoles et les produits chimiques à New York





NEW YORK, le 8 mai 2023 /CNW/ - BMO tiendra sa 18e conférence annuelle sur les marchés agricoles et les produits chimiques les 17 et 18 mai 2023 au Lotte New York Palace. Cette année, la conférence réunira des dirigeants mondiaux de diverses entreprises actives dans la production d'intrants agricoles, l'agroalimentaire, les protéines, les produits de consommation et le commerce de détail, les restaurants, les boissons et les produits chimiques pour discuter des thèmes qui affectent l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation.

Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation continuent de faire face à des défis et à des incertitudes en raison des événements mondiaux. Au cours de la conférence, les investisseurs institutionnels, les investisseurs en capital et les entreprises du monde entier auront accès à des présentations d'entreprises et à des tables rondes abordant des sujets pertinents et d'actualité dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, notamment :

La volatilité des prix des produits de base

L'inflation et la sécurité alimentaire

La durabilité des revenus agricoles

L'impact du diesel renouvelable et de l'énergie verte

La santé du consommateur américain

La réduction des déchets alimentaires

L'état du marché des fusions et acquisitions

L'agriculture régénératrice

Les objectifs climatiques

La croissance du marché du carbone

La capacité des producteurs à maintenir les prix dans un contexte de déflation des coûts

Les meilleurs analystes de BMO, dont Kelly Bania (analyste, Distribution et vente au détail de produits alimentaires), Joel Jackson (analyste, Engrais et produits chimiques), John McNulty (analyste, Produits chimiques), Andrew Strelzik (analyste, Restauration, boissons, agroalimentaire et protéines), Peter Sklar (analyste, Consommation) et Tamy Chen (analyste, Consommation), animeront des discussions franches et informatives ainsi que des tables rondes avec des dirigeants de plus de 90 entreprises du secteur, dont :

Alimentation Couche-Tard (ADT)

Archer Daniels Midland (ADM)

Ashland Global (ASH)

Bayer (BAYN.gr)

Bunge (BG)

CF Industries (CF)

The Chemours Company (CC)

Corteva (CTVA)

Darling Ingredients (DAR)

Dupont (DD)

FMC (FMC)

Kroger (KR)

The Mosaic Company (MOS)

Nutrien (NTR)

Tyson Foods (TSN)

Les médias qui souhaitent assister à la conférence, recevoir un exemplaire de l'ordre du jour, accéder à certaines présentations diffusées sur le Web ou demander une entrevue sur la conférence et l'humeur du marché sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Remarque : Des restrictions s'appliqueront aux médias pour l'accès à certains conférenciers. Les détails seront fournis lors de l'inscription.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

