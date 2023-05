Avis aux médias - L'APTS se fait entendre au sujet de la réforme Dubé





QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) présentera son mémoire sur le projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace (PL 15), le 9 mai à 18 h 35. En marge de ce passage devant la Commission parlementaire, des membres de l'APTS tiendront un comité d'accueil des député·e·s de 7 h à 9 h 30 devant l'entrée des parlementaires de l'Assemblée nationale.

Le président de l'APTS, Robert Comeau, sera disponible toute la journée pour des entrevues individuelles. Il pourra expliquer les préoccupations de l'APTS concernant la privatisation et la centralisation proposées dans le PL 15.

Présentation en Commission de la santé et des services sociaux

Quand : Mardi 9 mai 2023 à 18 h 35 Qui : Robert Comeau, président, et Émilie Charbonneau, 2e vice-présidente Où : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine, Hôtel du Parlement

Comité d'accueil des député·e·s

Quand : Mardi 9 mai 2023 à 7 h Qui : Des membres de l'APTS, dont son président, Robert Comeau Où : Devant l'Assemblée nationale, sur la rue des Parlementaires 1045 rue des Parlementaires Québec (Québec)

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 65?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

8 mai 2023 à 15:29

