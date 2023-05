Route 136 en direction est - Fermeture de longue durée de la sortie no 3 - Montréal centre-ville / Rue Guy

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est (autoroute Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil, débutera sous peu. Pour limiter...

2150038 Alberta Inc. (le promoteur) propose le projet De Havilland Field, une nouvelle usine de construction aéronautique située à environ 11 kilomètres à l'ouest de Strathmore, en Alberta. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que la sortie no 53 menant de l'autoroute 20 (du Souvenir) en direction ouest au boulevard des Sources sera fermée à la circulation du 12 au 15 mai 2023. Cette...