Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour la Cycloroute et le récréotourisme dans la MRC de Bellechasse





SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 582 635 $ avec la MRC de Bellechasse pour développer des services aux abords de la Cycloroute.

Dans cette optique, du transport pour les cyclistes, des points d'eau, du mobilier urbain ainsi que de la signalisation seront ajoutés. Des projets seront aussi soutenus pour bonifier la proposition d'hébergement et d'équipements afin de renforcer l'offre d'activités de plein air. Ainsi, la MRC, en collaboration avec les acteurs du milieu, mettra à profit son grand potentiel récréotouristique pour s'inscrire parmi les circuits touristiques incontournables au Québec.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 282 635 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Bellechasse totalise, quant à elle, 300 000 $.

« Autant la population que les touristes pourront profiter de cette infrastructure récréative. Avec les nouveaux hébergements et les activités de plein air, le potentiel récréotouristique de Bellechasse se trouvera pleinement exploité. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de consolider son identité territoriale dans le tourisme de nature. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Bellechasse a un potentiel immense en récréotourisme et en activités de plein air; je suis persuadé que notre MRC a tout ce qu'il faut pour devenir une destination touristique incontournable. Grâce au projet "Signature innovation", notre territoire pourra améliorer ses attraits touristiques actuels et mettre en place de nouvelles infrastructures, pour le plus grand plaisir des touristes, mais aussi de nos citoyennes et citoyens. »

Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

