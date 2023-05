Les travaux de réfection de la route 204 à Saint-Martin sont lancés





Lévis, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer la sécurité des usagers et le confort de roulement de la chaussée, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le début des travaux de réfection de la route 204, à Saint-Martin, en Chaudière-Appalaches.

Ce sont 3,5 M$ que le gouvernement du Québec injecte dans ces travaux, qui comprennent principalement la réfection de la route 204 dans le secteur urbain et des conduites d'égout sanitaire et pluvial sur 1,7 kilomètre, ainsi que des rues municipales. Amorcée aujourd'hui même, cette réfection devrait s'échelonner sur deux ans.

Citations

« Avec le début de ces travaux, nous réaffirmons notre volonté de maintenir le réseau routier en bon état. Les travaux de réfection de la route 204, à Saint-Martin, s'inscrivent parfaitement dans cette volonté, et les usagers de la route y gagneront un meilleur confort de roulement et une amélioration de la sécurité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Après l'asphaltage à l'entrée et à la sortie de Saint-Martin ainsi que dans le secteur ouest, nous entamons l'un des plus grands chantiers routiers de l'histoire de Saint-Martin au coeur de la municipalité, travaux attendus depuis des décennies. Notre gouvernement agit et investit les sommes nécessaires pour la réfection de cette route, qui constitue un axe très important entre la Beauce et Lac-Mégantic. Je tiens à saluer l'excellente collaboration entre notre gouvernement et la Municipalité. C'est un projet gagnant-gagnant et une réalisation dont je suis très fier. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Faits saillants

Durant les travaux, des fermetures de voies des routes 204 et 269 avec circulation en alternance, lorsque possible, sont à prévoir. Des fermetures complètes de la route 204 seront également nécessaires par secteurs. La circulation locale sera réservée à l'accès aux résidences.

Par ailleurs, trois autres chantiers routiers sont prévus cet été dans la circonscription de Beauce-Sud, soit :

la reconstruction de la route 108, à partir de la limite de l'Estrie, sur quatre kilomètres vers l'est, à Saint-Évariste-de-Forsyth;



la réfection de la rue Principale, à Saint-Philibert (protocole d'entente avec la Municipalité);

(protocole d'entente avec la Municipalité);

la réfection de la route 269, à Saint-Honoré-de- Shenley (protocole d'entente avec la Municipalité).

(protocole d'entente avec la Municipalité). Ces projets font partie de la liste des projets annoncés, le 3 avril dernier, qui s'inscrivent dans les investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches 2023-2025.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

8 mai 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :