Le Musée de la civilisation accueille deux des plus imposants objets de collection jamais entrés en ses murs





QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - En cette année de son 35e anniversaire, le Musée de la civilisation a accueilli, ce matin, deux des plus imposants objets de collection jamais entrés en ses murs : un corbillard d'apparat provenant de la donation Cécile et Robert Lépine et une partie des vestiges archéologiques découverts sur la rue Sainte-Ursule en 2018. Empreintes d'une forte charge historique, ces deux pièces qui ont toutes les deux bénéficié de l'expertise des restaurateurs du Centre de conservation du Québec du ministère de la Culture et des Communications, feront partie de la future exposition permanente sur le Québec qui ouvrira ses portes au printemps 2024.

La salle dédiée à cette exposition étant située à l'étage supérieur du bâtiment et les objets ne pouvant être déplacés via le monte-charge, l'équipe du Musée a fait appel à QSL, une entreprise spécialisée dans la manutention minutieuse de marchandises, notamment dans le domaine portuaire. Après avoir retiré, préalablement, une partie de la balustrade vitrée de la passerelle supérieure et installés, côte à côte, deux appareils d'élévation, on a procédé d'abord au soulèvement des deux soles de bois associées aux vestiges archéologiques découverts sur la rue Sainte-Ursule en 2018, bien protégées de la poussière sous une enveloppe. Par la suite, ce fut au tour du corbillard d'apparat, dont les roues ont été retirées il y a quelques jours, d'être placé sur une plateforme facilitant son transport jusqu'au hall du Musée.

Citations

« Malgré les défis que représentait l'entrée de ces deux pièces exceptionnelles, nous tenions à ce qu'elles soient mises en valeur dans le cadre de notre prochaine exposition permanente sur le Québec. Jamais exposées, elles mettent en lumière des aspects intrigants et fascinants de notre histoire en plus de contribuer au développement des connaissances historiques et scientifiques grâce au travail des archéologues et des spécialistes en restauration. » Stéphan La Roche, président-directeur général

« Profondément engagé dans notre communauté, il était tout naturel pour QSL d'appuyer notre voisin dans une opération aussi délicate qu'importante pour la mise en valeur de ce patrimoine unique. Nos équipes ont fait preuve d'innovation et d'une agilité opérationnelle exceptionnelle pour mener à bien cette opération spectaculaire pour le public... mais plutôt simple dans notre réalité quotidienne où le « hors norme » fait partie de la définition de tâche. Adapter notre machinerie de levage pour pouvoir l'entrer dans le musée illustre parfaitement notre promesse : la réussite sur mesure. » Steve Quenneville, directeur QSL

Faits saillants

Le corbillard d'apparat a été dessiné en 1900 par Adélard Lépine (1871-1945), ébéniste, ciseleur et dessinateur et petit-fils du fondateur de la Maison Lépine. Sa fabrication, achevée en 1901, a requis les services de six artisans québécois du 19 e siècle (carrossier, charron, dessinateur, doreur, orfèvre, sculpteur).



Dimensions : Longueur : 6,09 mètres - Largeur : 2,38 mètres - Hauteur : 4,26 mètres avec la croix



Poids : 1 621.6 kg (3 575 livres) sans ornements (rideaux, croix, lanternons sur le toit).



Jusqu'en 1955, il a servi régulièrement aux funérailles de personnages publics, politiques et religieux québécois. Par la suite, son utilisation s'est faite beaucoup plus rare. L'une de ses dernières sorties fut le 8 août 1973 pour les funérailles d'État du premier ministre du Canada , l'Honorable Louis Saint-Laurent.



Avant d'être intégré à la salle d'exposition, le corbillard sera installé sous une structure de protection transparente permettant d'admirer, de près, les derniers fins travaux de restauration qu'il requiert. Cela aura lieu du 3 au 28 juillet 2023, du lundi au vendredi, et au cours de ces démonstrations, des périodes de discussions avec la restauratrice sont prévues.





Ayant un fort potentiel d'interprétation au regard de l'histoire de la vieille ville de Québec et, incidemment, du Québec lui-même, elles occuperont un espace dédié à la fin de l'exposition afin de faire ressortir, notamment, la démarche scientifique qui anime les archéologues et les spécialistes en restauration du ministère de la Culture et des Communications. Une belle occasion de mesurer la richesse du patrimoine archéologique du Québec, d'alimenter la réflexion des diverses clientèles du Musée et de tisser des liens entre différents énoncés que soulève cette découverte de 2018.





