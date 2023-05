Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Sébastien Schneeberger annonce plus de 1,2 M$ pour Saint-Lucien





SAINT-LUCIEN, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 208 900 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Lucien pour la construction de bureaux municipaux dans l'ancienne église située sur le 7e Rang.

Au terme des travaux, le bâtiment comprendra notamment une dizaine de bureaux fermés, une salle de conférence et une salle de conseil. Le remplacement des fenêtres, du revêtement de sol, du système électrique ainsi que des conduits de ventilation et de chauffage est également prévu. À l'extérieur, la Municipalité installera deux cages d'escalier, en plus de peinturer le clocher et de procéder à l'aménagement paysager du site.

Ces travaux permettront d'héberger les services aux citoyennes et citoyens dans des locaux adaptés, tout en mettant en lumière un bâtiment à haute valeur patrimoniale pour la communauté.

Citations :

« La construction de ces nouveaux espaces de travail est une excellente nouvelle! Avoir des infrastructures collectives de qualité favorise le dynamisme d'une municipalité. Merci à l'équipe de Saint-Lucien pour sa collaboration qui a mené à la concrétisation de cette annonce. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Partout au Québec, notre gouvernement est présent pour soutenir les municipalités dans la réalisation de projets liés aux infrastructures collectives. J'applaudis l'initiative de Saint-Lucien de transformer cette ancienne église en bureaux municipaux et de préserver ainsi un bâtiment important quant à l'histoire et au patrimoine bâti de la municipalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le conseil tenait à conserver cette infrastructure qui fait partie du patrimoine et du paysage de Saint-Lucien. L'aide financière octroyée permettra d'assurer la pérennité du bâtiment en plus de rassembler les activités administratives au même endroit, donc de mieux servir les citoyennes et citoyens. Le personnel de la Municipalité pourra jouir d'un espace de travail convenable, adapté aux réalités municipales et, ainsi, être plus productif dans le but ultime de répondre aux attentes des Luciennoises et Luciennois. »

Maryse Collette, mairesse de Saint-Lucien

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

, qui est issu du . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Liens connexes :

