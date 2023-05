Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec concrétisent le plus important projet d'acquisition d'autobus électriques en Amérique du Nord





SAINT-EUSTACHE, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, et M. Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, ont annoncé des investissements de plus de 780 millions de dollars du gouvernement du Canada et de plus de 1,1 milliard de dollars du gouvernement du Québec pour l'acquisition de 1 229 autobus électriques et l'amélioration du réseau de transport collectif électrique au Québec.

Ce soutien financier, sans équivalent au Canada, permet de concrétiser le plus important projet d'acquisition d'autobus électriques urbains en Amérique du Nord.

Ce financement va permettre à dix organismes publics de transport en commun (OPTC) d'amorcer massivement la conversion de leur parc d'autobus au mode 100 % électrique, conformément au Plan pour une économie verte (PEV 2030) du Québec et au Plan climatique renforcé du Canada. Cet investissement répond également à l'engagement du gouvernement fédéral de contribuer à l'achat de 5 000 bus à zéro émission au cours des cinq prochaines années. La Société de transport de Montréal (STM) est mandataire au nom des neuf autres sociétés de transport collectif et est responsable de l'approvisionnement des autobus.

Afin de maximiser le potentiel de retombées économiques locales, le niveau de contenu canadien exigé dans le cadre de cet appel d'offres a été fixé à 25 % et l'assemblage final doit être effectué au Canada, et ce, dans le respect des accords de commerce applicables auxquels le Québec souscrit.À la suite d'un appel d'offres public lancé en avril 2022, c'est la compagnie Nova Bus, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, qui a obtenu le contrat de fabrication de ces autobus. Tous les autobus visés par ce contrat seront produits et assemblés dans l'usine québécoise de Nova Bus, ce qui contribuera à générer d'importantes retombées économiques pour le Québec et le Canada.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Québécois et de tous les Canadiens.

« Partout à travers le Québec, les citoyens comptent sur le transport en commun pour se rendre là où ils doivent être chaque jour. Grâce à l'investissement de 780 millions de dollars annoncé aujourd'hui, notre gouvernement contribue à soutenir l'électrification des réseaux de transport en commun dans toute la province. Nous continuerons à travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec pour offrir des infrastructures modernes et fiables qui répondent aux besoins de nos collectivités aujourd'hui et pour l'avenir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant pour aider les sociétés de transport québécoises à acheter des autobus électriques, on continue de lutter contre les changements climatiques et on encourage les entrepreneurs québécois qui participent au développement de l'économie verte du futur. Le gouvernement fédéral est pleinement engagé à soutenir la transition verte de notre économie et on continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

«?Le transport collectif est un des éléments déterminants de la mobilité durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Avec cet investissement de plus de 1,1 G$, votre gouvernement répond présent afin de rendre le Québec plus sobre en carbone. À terme, c'est toute la population qui pourra bénéficier des bienfaits de ces autobus électriques. ?»

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le gouvernement du Québec est déterminé à réussir la transition climatique. Ce virage passe notamment par le grand chantier d'électrification de l'économie et des transports, dont le transport collectif. L'autorisation accordée par ma collègue aujourd'hui est un pas dans cette direction et démontre une fois de plus notre volonté d'agir de manière responsable et durable face aux changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Après de nécessaires phases d'essais et d'expérimentation, la STM franchit un jalon important avec l'octroi de ce contrat, qui vient confirmer ses ambitions, le sérieux de sa démarche d'électrification et son titre de leader de la mobilité durable. Cette première commande d'envergure contribuera à transformer le visage de la mobilité à Montréal et amènera de grands changements dans l'exploitation de nos bus. C'est un beau défi, à la hauteur du talent et de l'expertise de nos équipes. »

Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal

«?Nous remercions le gouvernement pour ce soutien financier et nous lui réaffirmons notre entière collaboration. En effet, l'équipe de l'ATUQ travaille depuis plusieurs années à cet important projet d'acquisition d'autobus électriques, qui est ni plus ni moins qu'un virage historique pour le transport en commun au Québec. Ce travail est fait de concert avec nos membres, les neuf sociétés de transport en commun et exo, qui tendent tous vers l'atteinte des ambitieux objectifs gouvernementaux. Nous sommes également très reconnaissants envers les employés des sociétés de transport qui embarquent avec nous dans cet important virage.?»

Marc Denault, président de l'Association du transport urbain du Québec et de la Société de transport de Sherbrooke

« Nous nous sentons privilégiés chez Nova Bus, d'accompagner les organismes publics de transport en commun dans leur transition vers l'électrification et félicitons le gouvernement du Québec pour son leadership dans la réalisation de ses objectifs de réduction des GES. Ce jalon important est signe que toutes les parties concernées du secteur des transports travaillent ensemble pour lutter contre les changements climatiques et nous sommes fiers, chez Nova Bus, de notre engagement dans cette transition historique. »

Ralph Acs, président de Nova Bus

L'acquisition de ces autobus s'effectue à la suite de l'annonce du premier ministre, M. François Legault, à la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021. Une somme de 5 milliards de dollars y a été annoncée pour la mise en service de 2?148 autobus sur nos routes d'ici 2030.

Le contrat pour l'acquisition des 1 229 autobus, qui seront livrés d'ici 2027, contribuera de façon notable à l'atteinte de cet objectif. Ces autobus seront acquis par la STM et les organismes de transport en commun suivants :

Société de transport de l'Outaouais, Société de transport de Sherbrooke , Société de transport de Trois-Rivières, Société de transport de Lévis, Société de transport du Saguenay, Société de transport de Laval , Réseau de transport de Longueuil , Réseau de transport de la Capitale et exo.

Les cibles du Plan pour une économie verte 2030 sont les suivantes :

À compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une subvention gouvernementale devront être des véhicules électriques.



D'ici 2030, il est également prévu l'électrification de :



55 % des autobus urbains;





65 % des autobus scolaires;





35 % (2 millions) de véhicules électriques légers sur les routes du Québec;





40 % des taxis;





100 % des automobiles, véhicules utilitaires sport, fourgonnettes et minifourgonnettes de l'État et de 25 % de ses camionnettes.

Les acquisitions d'autobus des OPTC du Québec sont admissibles à une aide financière dans le cadre des programmes d'aide aux immobilisations en vigueur, soit le Programme d'aide gouvernementale du transport collectif des personnes (PAGTCP), le Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) et le Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC).

Le gouvernement du Canada investit plus de 780 millions $ dans ce projet pour financer l'acquisition de 1 189 autobus électriques par le biais du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

investit plus de 780 millions $ dans ce projet pour financer l'acquisition de 1 189 autobus électriques par le biais du volet Infrastructure de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement du Québec investit plus de 1,1 milliard de dollars.

Dans le cadre du programme Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

