Le Canada annonce la prolongation du Programme pilote sur l'agroalimentaire, facilitant l'accès à la résidence permanente pour les travailleurs et leurs familles

L'ORIGNAL, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de répondre aux besoins du marché du travail du secteur agroalimentaire et de renforcer le système d'approvisionnement alimentaire du Canada. L'une des clés du succès des agriculteurs et des transformateurs alimentaires canadiens est leur capacité à recruter et à conserver une main-d'oeuvre qualifiée.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui la prolongation du Programme pilote sur l'agroalimentaire, qui se poursuivra désormais jusqu'au 14 mai 2025. Lancé en mai 2020, le programme pilote aide à faciliter la transition des travailleurs expérimentés en agriculture et dans les industries alimentaires à la résidence permanente au Canada.

Pour soutenir les employeurs et les candidats, le ministre a également annoncé l'élimination des plafonds professionnels annuels, ou les limites du nombre de candidats pouvant présenter une demande pour une profession spécifique dans le cadre du programme pilote. L'élimination de ces limites permettra à davantage de candidats admissibles de présenter une demande. D'ici la fin de l'année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada apportera également d'autres modifications au programme pilote en :

élargissant l'accès aux permis de travail ouverts aux membres de la famille de tous les participants au Programme pilote sur l'agroalimentaire - quel que soit le niveau de compétence professionnelle du participant;

permettant aux syndicats d'attester de l'expérience de travail d'un candidat, comme alternative aux lettres de référence de l'employeur;

donnant aux candidats résidant au Canada la possibilité de satisfaire à l'exigence de l'offre d'emploi, y compris l'exigence de salaire médian pour l'offre d'emploi, ou l'exigence en matière d'études, y compris la vérification de l'évaluation des diplômes d'études;

acceptant l'expérience de travail acquise dans le cadre d'un permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables, donnant à plus de travailleurs la possibilité de se qualifier.

Ensemble, ces changements constituent une étape importante pour répondre aux besoins de longue date du marché du travail des employeurs dans les industries de la transformation de la viande, de la production de champignons et de cultures en serre et de l'élevage en aidant à combler les besoins de main-d'oeuvre continus avec des employés à temps plein toute l'année. Ils apportent également un soutien plus large aux candidats et aux membres de leur famille, réduisent les obstacles et la vulnérabilité des candidats et élargissent la voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés de ces industries.

Le Programme pilote sur l'agroalimentaire complémente la gamme existante de programmes d'immigration économique du Canada, qui comprend le Programme d'immigration au Canada atlantique, le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, les programmes pilotes destinés aux aides familiaux, la Stratégie en matière de compétences mondiales, Entrée express et le Programme des candidats des provinces. Il continue de promouvoir les compétences et la main-d'oeuvre requises dans le secteur agricole et agroalimentaire tout en offrant à ces travailleurs la possibilité de s'établir au Canada et de contribuer à notre économie.

« Nos agriculteurs et nos transformateurs alimentaires dépendent de l'arrivée constante de travailleurs étrangers pour que les activités de plantation, de récolte et de transformation des aliments puissent se dérouler tout au long de l'année, et ils ont besoin de notre soutien continu pour attirer et retenir ces travailleurs talentueux. La prolongation du Programme pilote sur l'agroalimentaire aide ces secteurs à trouver les employés dont ils ont besoin, ce qui nous permet d'être confiants que notre sécurité alimentaire, notre économie et le niveau de vie des Canadiens partout au pays continueront de s'améliorer et de croître. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'annonce d'aujourd'hui nous permet de poursuivre les travaux réalisés jusqu'à maintenant pour veiller à ce que notre secteur agricole et agroalimentaire puisse compter sur l'aide de travailleurs qualifiés. Le Programme pilote sur l'agroalimentaire est une mesure concrète qui élargit les voies d'immigration pour les travailleurs d'expérience et qui répond aux défis constants en matière de main-d'oeuvre agricole. Il appuie également l'engagement du Canada d'aider notre secteur à réaliser son plein potentiel. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Glengarry-Prescott-Russell

« Le CTC est heureux que le Programme pilote sur l'agroalimentaire soit prolongé d'un an. Nous nous sommes battus avec acharnement pour les travailleurs migrants, demandant au gouvernement de créer davantage de possibilités de résidence permanente pour les migrants, en particulier pour les migrants à bas salaire, afin qu'ils puissent avoir et exercer pleinement leurs droits humains et du travail dans la société canadienne. La promesse de changements au programme pilote reconnaît le rôle des syndicats et constitue un bon pas en avant. »

- Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada

« La pénurie de main-d'oeuvre et de compétences est l'un des principaux défis auxquels est confronté le secteur agricole au Canada. La Fédération canadienne de l'agriculture se réjouit de la prolongation du Programme pilote sur l'agroalimentaire jusqu'en 2025. Nous avons besoin de programmes qui soutiennent les besoins à long terme du secteur agroalimentaire. Nous sommes heureux de l'ajout de souplesse au programme et nous nous réjouissons de travailler avec le gouvernement pour veiller à ce que les travailleurs agricoles aient des voies d'accès claires et accessibles à la résidence permanente. »

- Keith Currie, président, Fédération canadienne de l'agriculture

« Les fermes de champignons sont des entreprises de personnes. Nous sommes heureux d'accueillir nos travailleurs agricoles en permanence, afin que nos travailleurs puissent réaliser leurs rêves et subvenir aux besoins de leurs familles, tout en apportant une contribution positive à notre économie canadienne et à nos communautés. Nos fermes emploient des gens pour des postes permanents à temps plein avec des salaires compétitifs. Environ 70 % de nos employés sont canadiens et nous avons un taux de postes vacants de plus de 12 %. Lorsque les Canadiens ne postulent pas, nous embauchons des travailleurs étrangers temporaires. À l'heure actuelle, plus de 150 de nos travailleurs étrangers temporaires ont présenté une demande dans le cadre du Programme pilote sur l'agroalimentaire, et nous prévoyons que beaucoup d'autres seront désormais admissibles. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement du Canada afin que le programme ait du sens pour nos travailleurs agricoles et nos employeurs. »

- Ryan Koeslag, directeur exécutif, Mushrooms Canada

« Le secteur de la transformation de la viande a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée toute l'année pour mettre les produits de viande canadiens sur les tablettes des épiceries. Nos membres investissent dans leur main-d'oeuvre, et nous sommes donc très heureux des mesures annoncées aujourd'hui, qui nous aideront à retenir ces précieux travailleurs. »

- Christopher White, président et chef de la direction, Conseil des viandes du Canada

L'industrie agricole et agroalimentaire est un important contributeur à la croissance et à la vitalité économiques du Canada. En 2021, le Canada a exporté pour près de 82,2 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires, dont des matières premières agricoles, du poisson et des fruits de mer et des aliments transformés.

Le Canada est le cinquième plus grand exportateur de produits agroalimentaires et de fruits de mer au monde, exportant vers plus de 200 pays en 2021. La même année, le système agroalimentaire fournissait un emploi sur neuf au Canada et employait 2,1 millions de personnes.

Ce programme pilote de cinq ans met à l'épreuve une approche propre à l'industrie en travaillant avec des employeurs du secteur agroalimentaire et en offrant une voie d'accès à la résidence permanente aux travailleurs étrangers temporaires qui ont travaillé dans le secteur agroalimentaire au Canada.

Au total, 2 750 demandeurs principaux peuvent être traités chaque année dans le cadre du programme pilote.

Les professions et les industries admissibles dans le cadre du programme pilote comprennent :

la fabrication de produits à base de viande



bouchers de détail





bouchers industriels





surveillants de ferme et travailleurs spécialisés de l'élevage





ouvriers de la transformation des aliments



la production en serre, en pépinière et en floriculture, y compris la production de champignons



surveillants de ferme et travailleurs spécialisés de l'élevage





ouvriers agricoles généraux





ouvriers de récolte



la production animale, hors aquaculture



surveillants de ferme et travailleurs spécialisés de l'élevage





ouvriers agricoles généraux

Étant donné que le Québec établit sa propre sélection d'immigration économique dans le cadre de l'Accord Canada-Québec, les candidats admissibles au Programme pilote sur l'agroalimentaire doivent avoir l'intention de vivre et de travailler à l'extérieur du Québec après avoir obtenu la résidence permanente.

