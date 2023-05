Porter mise sur Vancouver comme première ville de l'Ouest canadien à bénéficier de son service sans escale au départ d'Ottawa





Ce service permet aux passagers de passer par Ottawa pour profiter d'itinéraires avec une seule escale vers de nombreuses destinations offertes par Porter dans l'Est du Canada et aux États-Unis.

TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Porter Airlines ajoute la côte Ouest à sa liste croissante de destinations desservies par des vols sans escale à partir de la capitale nationale grâce à un nouveau service entre l'aéroport international d'Ottawa (YOW) et l'aéroport international de Vancouver (YVR). L'ajout de liaisons directes entre Ottawa et Vancouver offre aux passagers une autre façon de voyager vers la Colombie-Britannique depuis une ville du vaste réseau régional de Porter dans l'Est du Canada.

Le nouvel itinéraire sera offert à compter du 26 juillet à raison d'un vol aller-retour quotidien à bord d'un aéronef de pointe Embraer E195-E2 comptant 132 places.

Itinéraire Départ Arrivée YVR-YOW 7 h 45 16 h 03 YOW-YVR 18 h 19 h 37

Toutes les heures sont locales.

Grâce à ce nouveau service, Ottawa servira de pont pour se rendre à Charlottetown, Halifax, Moncton, New York, Toronto (aéroports Pearson et Billy Bishop) et Thunder Bay.

« Ottawa constitue une plaque tournante du réseau nord-américain en pleine croissance de Porter, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. Nous continuerons de renforcer notre présence à l'aéroport international d'Ottawa et d'offrir un niveau de service et des options de voyage inégalées aux personnes qui voyagent en classe économique. »

« Nous avons attendu avec impatience les nouvelles destinations des jets E195-E2 de Porter en partance de YOW et nous sommes heureux que Vancouver figure en tête de liste, » a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa. « Maintenant que Porter dessert les côtes ouest et est du Canada en partance de YOW, je suis convaincu que son public voyageur actuel et futur profitera des vols raffinés sur ces itinéraires prisés. »

« Nous sommes ravis que Porter Airlines ajoute un nouvel itinéraire reliant YVR et YOW dans le cadre de son offre de service dans l'Ouest canadien, a déclaré Russell Atkinson, directeur du développement des services aériens de l'aéroport international de Vancouver. Ce nouveau service permet aux passagers de profiter d'une option supplémentaire pour se rendre à Ottawa et voyager vers d'autres villes dans l'Est du Canada. »

La nouvelle liaison Ottawa-Vancouver vient compléter le service existant entre l'aéroport Pearson de Toronto et celui de Vancouver. L'horaire estival prévu pour les liaisons entre ces deux villes comprend jusqu'à cinq vols aller-retour quotidiens.

De plus, les services offerts à bord de ces vols incluent des collations de qualité supérieure gratuites, de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres et une connexion Wi-Fi rapide gratuite pour tous les passagers. Les passagers qui optent pour le tarif tout inclus PorterRéserve peuvent également se procurer des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

À compter de juillet, Porter proposera un total de 10 vols sans escale à destination et en provenance de l'aéroport d'Ottawa. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

