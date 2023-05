Plans régionaux des effectifs médicaux - Québec entame la simplification de la répartition des médecins en région





QUÉBEC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Comme il s'y était engagé, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce des allègements dans la gestion des plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM), afin de valoriser la médecine familiale et d'attirer davantage de nouveaux médecins en région. Le ministre a profité de son passage à Rimouski pour en faire l'annonce.

Il s'agit d'un premier pas vers des changements majeurs, demandés par les médecins, dans la façon de répartir les effectifs médicaux pour mieux répondre aux besoins des patients dans chaque région. Il est à noter que certains changements entrent en vigueur dès aujourd'hui, alors que d'autres feront l'objet d'ententes encore à négocier avec les partenaires.

Plus d'autonomie pour les départements régionaux de médecine générale

Dès maintenant, les départements régionaux de médecine générale, actuellement les DRMG, auront davantage d'autonomie pour répartir leurs postes disponibles en fonction des besoins prioritaires qu'ils auront identifiés pour leur région et pour chaque territoire couvert par leurs établissements, et ce, en fonction du nombre de postes qui leur seront octroyés annuellement. Ce changement s'inscrit dans la volonté du ministre Dubé de ramener la prise de décision sur le terrain, dans les régions. C'est un exemple concret de gestion de proximité.

Arrimer les PREM et les AMP

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) souhaite également mieux arrimer les PREM avec les activités médicales particulières (AMP), c'est-à-dire certaines activités prioritaires que les médecins s'engagent à faire, par exemple aux urgences ou dans un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Notons qu'en ce moment, les AMP sont souvent attribuées une fois le médecin en place dans une région.

Les changements introduits permettront aux nouveaux médecins de choisir la région dans laquelle ils veulent travailler ainsi que leur AMP (urgence, CHSLD, etc.), et ce, en fonction de leurs intérêts et de leur expertise. Des travaux s'amorceront également sous peu pour s'assurer que les AMP leur soient attribuées au moment où ils obtiennent la confirmation de la région dans laquelle ils vont travailler. C'est un changement important qui contribue à la valorisation de la médecine familiale, à simplifier le processus décisionnel des nouveaux médecins et à rendre le travail en région plus attrayant.

Création d'un outil en ligne destiné à l'embauche de médecins

De plus, le MSSS s'engage à mettre sur pied un outil en ligne regroupant les offres d'emploi en médecine pour chacune des régions visant à faciliter les démarches pour choisir le lieu de pratique. On y retrouvera d'abord les offres pour les médecins de famille. L'outil sera progressivement étendu aux médecins spécialistes. Cette nouvelle méthode pour postuler permettra aux candidats, après négociation avec les partenaires, de sélectionner plus d'une région et leur AMP. Ce changement majeur dans la façon d'avoir accès aux postes disponibles permettra aux candidats de mieux identifier leur lieu de travail et de faciliter la conciliation travail et vie personnelle.

Citation :

« Dans les dernières années, les résidents en médecine et les médecins de famille ont demandé des assouplissements quant à la répartition des effectifs afin que la médecine familiale soit plus attrayante pour la relève. Ainsi, cet allégement du processus s'inscrit dans nos efforts de valoriser la pratique de la médecine familiale et d'améliorer l'accès aux soins et aux services dans chaque région du Québec, comme cela est prévu dans le Plan santé. Nous souhaitons ainsi mieux répondre aux besoins dans chacune des régions, en rendant la pratique de la médecine familiale plus attrayante pour nos futurs médecins. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Dès leur entrée en vigueur, les PREM ont permis une répartition des médecins sur l'ensemble du territoire québécois. Cependant, certains aspects de leur gestion sont perçus comme problématiques par les résidents en médecine de famille, les médecins de famille ainsi que les DRMG.

Rappelons que les PREM en médecine de famille ont pour objectif de répartir géographiquement et équitablement les nouveaux effectifs médicaux à l'échelle de toutes les régions du Québec. Les PREM précisent chaque année, soit du 1 er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante, une cible pour le recrutement, et ce, pour l'ensemble des régions.

décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante, une cible pour le recrutement, et ce, pour l'ensemble des régions. Ces plans sont revus chaque année en fonction des écarts observés entre les effectifs en place et les besoins à combler dans chaque région. Ils tiennent compte de la mobilité des médecins déjà en exercice, des départs à la retraite et du nombre attendu de nouveaux médecins.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les allègements dans la gestion des plans régionaux d'effectifs médicaux, il est possible de consulter la salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux.

