Plus de médecins, pour de meilleurs soins aux Québécoises et aux Québécois - Québec inaugure un nouveau pavillon d'enseignement de la médecine à Rimouski





RIMOUSKI, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, et de son adjointe gouvernementale et députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a procédé aujourd'hui à l'inauguration du pavillon d'enseignement de la médecine sur le site de l'Hôpital régional de Rimouski.

Le projet vise à attirer et à former des étudiantes et des étudiants en médecine pour une pratique médicale adaptée aux différentes régions. Il permet d'augmenter rapidement et de manière importante les admissions à la Faculté de médecine de l'Université Laval ainsi que l'admission de personnes provenant des régions. Ce projet est un geste de plus du gouvernement afin de concrétiser les différentes mesures du Plan santé.

D'une superficie de plus de 3 265 mètres carrés, le nouveau pavillon, annexé à l'Hôpital régional de Rimouski, est doté d'infrastructures modernes. Ces nouveaux espaces permettent à la fois de fournir un enseignement de qualité aux futurs médecins et de favoriser un parcours de formation stimulant.

L'initiative est le fruit d'un engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) en vue de contribuer au développement d'une offre de formation préclinique sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS).

Citations :

« La formation du personnel de santé est l'un des axes essentiels dans la réalisation de notre Plan santé. Nous nous sommes engagés à augmenter considérablement le nombre des admissions afin de soutenir le personnel de la santé, qui est très sollicité sur le terrain. Ce type de programme délocalisé, avec des locaux adaptés, nous permet de nous rapprocher de cet objectif, mais aussi d'attirer et de retenir, pour nos régions, de nouvelles ressources en santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis heureuse de ce partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui nous permet de proposer un nouveau cheminement de la formation en médecine afin de relever le défi de la pratique et de la formation médicale en région. Les besoins en matière de santé sont importants et il nous faut continuer de faire preuve d'ingéniosité et d'innovation non seulement pour attirer de nouvelles personnes, mais aussi pour leur offrir un espace de formation moderne et de qualité. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis fière de cette inauguration, qui permet à nos étudiantes et à nos étudiants de disposer d'un environnement de formation moderne et de qualité. C'est une très bonne nouvelle pour notre région qu'on développe ici une expertise médicale locale et qui soit bien au fait de nos enjeux en matière de santé. Je suis convaincue que nous attirerons de nouvelles personnes lors des prochaines sessions pour qu'elles travaillent et s'établissent ici, dans l'est du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fière de cet engagement envers la formation de jeunes médecins pour améliorer l'accès aux soins en région. Grâce à ce programme délocalisé, nous attirons de nouvelles ressources en santé pour répondre aux besoins importants de nos régions. C'est ainsi que nous pouvons soutenir le personnel de la santé sur le terrain, tout en permettant la formation de nouveaux talents. »

Catherine Blouin, adjointe gouvernementale du ministre de la Santé et députée de Bonaventure

« Quel bonheur de savoir qu'une première cohorte d'étudiantes et d'étudiants de la Faculté de médecine de l'Université Laval a la chance d'évoluer dans un milieu si accueillant. Un milieu qui leur permet à la fois d'acquérir des connaissances et de profiter d'une exposition clinique très tôt dans leur parcours. Ce pavillon d'enseignement relié à l'Hôpital régional de Rimouski, permet des contacts étroits avec la diversité du personnel du milieu et les patientes et patients pour ces étudiantes et étudiants. Félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé pour que le rêve d'Aventure médecine devienne réalité. »

Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval

« Ce pavillon est le fruit d'un partenariat novateur entre le milieu universitaire et celui de la santé. Il permettra aux étudiantes et aux étudiants au doctorat en médecine formés à Rimouski de recevoir une grande partie de leur formation au sein d'un environnement clinique tout en fréquentant le campus de l'UQAR, ce qui leur donnera accès à toute une panoplie de services ainsi qu'à une vie universitaire riche. Notre objectif commun est de leur faire découvrir la pratique médicale en région tout en fournissant un environnement propice à leur enracinement. Cette inauguration restera marquée dans nos mémoires comme étant un moment déterminant pour favoriser la rétention de médecins dans les régions que nous desservons. »

François Deschênes, recteur de l'UQAR

Faits saillants :

Ce nouveau cheminement de doctorat en médecine en région est proposé sur le terrain de l'Hôpital régional de Rimouski grâce au partenariat entre la Faculté de médecine de l'Université Laval , le CISSS du Bas-Saint-Laurent et l'Université du Québec à Rimouski .

grâce au partenariat entre la Faculté de médecine de l'Université , le CISSS du Bas-Saint-Laurent et l'Université du Québec à . Rappelons qu'en septembre 2022, la première cohorte d'étudiantes et d'étudiants est composée de 18 personnes à Rimouski . Les trois premières années du doctorat en médecine se réaliseront dans ce nouveau pavillon construit à même l'Hôpital de Rimouski ainsi qu'au campus de l'UQAR .

l'UQAR Notons que ce programme s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'augmenter de manière rapide et importante le nombre d'admissions. Depuis 2019, c'est 17 % d'étudiants de plus qui ont été admis au doctorat en médecine et ce nombre est appelé à continuer de croître rapidement dans les prochaines années.

Précisons que des projets de milieux de médecine délocalisés ont déjà été mis en place dans certaines régions par le passé :

l'Université de Montréal a un campus délocalisé à Trois-Rivières depuis 2004;

Montréal délocalisé

l'Université de Sherbrooke offre un programme de formation médicale à Saguenay , à Moncton depuis 2006, puis à Longueuil en 2022;

Saguenay

l'Université McGill a ouvert en 2020 un campus délocalisé en Outaouais ;

McGill délocalisé Outaouais

l'Université Laval offre son doctorat en médecine à Rimouski et à Lévis depuis l'automne 2022.

