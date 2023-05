Un réseau d'éducation fort doit compter sur du personnel épanoui





LÉVIS, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'initiative citoyenne de forums de Parlons éducation, plusieurs dizaines de parents, d'élèves, des membres des personnels scolaires du primaire, du secondaire, du collégial, de la formation professionnelle, du milieu universitaire ainsi que des gens du communautaire, se sont réunis à Lévis vendredi soir le 5 et samedi 6 mai pour échanger sur l'état et l'avenir de l'école québécoise.

Les gens ont pu assister à des échanges passionnés au sujet des thèmes suivants : la mission de l'école?; les moyens à prendre pour qu'elle soit équitable et inclusive?; les compétences des personnels scolaires et sur la nécessaire démocratisation du système. Ils ont pu partager différentes expériences sur l'école de leurs milieux, tantôt urbains, tantôt ruraux. Cette mise en commun a permis de dégager certains constats quant au lien essentiel que l'école doit développer avec sa communauté, où chacun doit trouver sa place.

«?Nous avons entendu plusieurs interventions allant dans le sens de la perte d'autonomie des milieux et de la déprofessionnalisation des différents personnels au profit de formules toutes faites, de moules dans lequel tous doivent entrer, y compris les élèves?», se désole

Mme Suzanne-G. Chartrand, porte-parole de Parlons éducation. L'école cesse d'être le lieu d'instruction, de savoirs et de culture qu'elle doit être pour faire place à un lieu normé répondant à des critères de performance ciblée et de réussite chiffrée. De l'avis de plusieurs, la mission fondamentale de l'école s'en voit compromise. On aimerait miser davantage sur l'ouverture, le soutien, la culture et l'engagement, dans un esprit de collaboration respectueuse entre le personnel, les familles et la communauté environnante.

Les participantes et les participants ont exprimé la nécessité de bâtir un réseau d'éducation de qualité pour tous les élèves, dont ceux provenant de milieux défavorisés, que ce soit sur le plan économique, social ou culturel. Cela commence par avoir toutes les ressources nécessaires, tant financières qu'humaines, au profit d'une plus grande égalité des chances.

«?L'école comme milieu de vie présuppose que pour bien prendre soin des élèves, il faut également bien prendre soin du personnel qui y travaille. Malheureusement, plusieurs ont signifié constater le rythme inquiétant des abandons professionnels dans les milieux. On entend clairement un appel à l'épanouissement qui passerait par une charge de travail plus équilibrée, par moins de précarité et plus d'autonomie, moins de violence, le tout dans un souci d'équilibre avec la vie personnelle. L'école n'est possible qu'en s'appuyant sur celle et ceux qui la font?», a résumé M. Martin Hogue, responsable du comité organisateur du forum citoyen de Lévis.

