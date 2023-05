Le gouvernement du Canada et la Ville d'Halifax font équipe pour financer un projet de remise en état des berges à Eastern Passage





MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX, NS, le 8 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, et Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax, ont annoncé un investissement conjoint de 5 millions de dollars pour la remise en état de plus de 555 mètres de berges le long du chemin Shore.

Ce projet va employer des infrastructures naturelles afin de restaurer les écosystèmes côtiers, d'améliorer la qualité des eaux pluviales qui s'écoulent vers l'océan et de diminuer l'érosion côtière.

Les infrastructures naturelles mettent en valeur les écosystèmes pour améliorer la qualité de vie des communautés, réduire la pollution, améliorer la biodiversité et les habitats, et accroître la résilience face aux changements climatiques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le meilleur moment pour faire équipe et bâtir un avenir plus durable et plus agréable pour les résidents d'Halifax, c'est maintenant. Il s'agit d'un investissement important pour la Nouvelle Écosse, qui permettra aux résidents de profiter de la beauté naturelle d'Eastern Passage en préservant nos côtes, notre biodiversité et nos écosystèmes, et qui nous permettra de bâtir des collectivités plus saines. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Halifax subit déjà les effets des changements climatiques, qui vont s'aggraver. Avec HalifACT, Halifax dispose de l'un des plans d'action climatique les plus solides du pays, mais ce plan doit être assorti de mesures. Le financement de mesures climatiques, comme le projet de remise en état des berges le long du chemin Shore, ici à Eastern Passage, aidera à protéger cette collectivité contre l'élévation du niveau de la mer et les risques connexes, tels que les ondes de tempête et le déferlement des vagues. Dans le cadre de ce projet, on a recours à une approche axée sur la nature pour préserver la sécurité et l'accessibilité pour la collectivité tout en offrant au public un accès à des espaces verts. »

Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 millions $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la municipalité régionale d' Halifax s'élève à 2 millions $.

investit 3 millions $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), et la contribution de la municipalité régionale d' s'élève à 2 millions $. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les biodégradations et la restauration côtière naturalisée. Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

8 mai 2023 à 09:45

