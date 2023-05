Fonds Dynamique pallie les lacunes dans les connaissances en matière de revenu de retraite





Nomination d'un spécialiste dans le domaine au poste de stratège principal en revenu de retraite et création d'un nouveau Centre de ressources sur la retraite

TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le nombre de préretraités n'a jamais été aussi élevé. Selon Statistique Canada, plus de 1 personne sur 5 (21,8 %) approche l'âge du départ à la retraite*. Par conséquent, davantage de Canadiens doivent relever le défi de générer un revenu constant et durable pour soutenir le style de vie souhaité à la retraite.

Fonds Dynamique a pris deux initiatives afin de combler les lacunes - la nomination d'un spécialiste du domaine au poste de stratège principal en revenu de retraite et la création d'un Centre de ressources sur la retraite.

« La convergence de facteurs démographiques et économiques - l'espérance de vie moyenne prolongée, la hausse de l'inflation et la volatilité des marchés - peut inquiéter, avec raison, plusieurs préretraités et retraités, c'est pourquoi il est plus important que jamais d'avoir une stratégie de revenu de retraite efficace, explique Mark Brisley, directeur général, Fonds Dynamique. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le spécialiste Daryl Diamond au poste de stratège principal en revenu de retraite à Fonds Dynamique. Nos clients pourront bénéficier de ses nombreuses années d'expérience et de ses connaissances. »

« Épargner en prévision de la retraite ne représente que la moitié du parcours financier. On a besoin d'encore plus d'aide en matière de placements au moment où on retire de l'argent de ses économies que lorsqu'on accumule des actifs, explique M. Diamond. J'ai bien hâte de travailler avec Fonds Dynamique pour soutenir les conseillers financiers dans ce moment charnière décisif. Je voudrais leur donner les bons outils afin qu'ils soient en mesure d'offrir aux clients les conseils personnalisés nécessaires pour s'attaquer à la prochaine étape de leur parcours financier. »

Durant ses 44 années d'expérience dans les services financiers, Daryl Diamond a conseillé des clients de partout au pays sur les stratégies de planification du revenu de retraite. Il est l'auteur reconnu de quatre guides sur le revenu de retraite, dont le succès national en librairie Your Retirement Income Blueprint. Il a consacré la dernière trentaine d'années à ce domaine depuis son entreprise de Winnipeg, Diamond Retirement Planning. Titulaire des désignations d'analyste financier agréé, d'assureur vie agréé et de conseiller financier agréé, M. Diamond détient un baccalauréat en éducation de l'Université de Régina.

Les analyses de pointe exclusives de M. Diamond couvrent des sujets touchant la retraite, qu'il s'agisse de risque de longévité, de réduction du fardeau fiscal ou de solutions de revenu de retraite. Les conseillers financiers canadiens et les clients de Dynamique y auront accès par l'intermédiaire du Centre de ressources sur la retraite Dynamique. Lancé en 2022, ce portail en ligne a été conçu pour offrir de l'information, des stratégies de placement et de nouveaux points de vue visant à aider les préretraités et les retraités à obtenir un revenu durable pour faire face à la nouvelle réalité.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Fonds Dynamique touchant le revenu de retraite, veuillez consulter le Centre de ressources sur la retraite Dynamique.

* Selon le communiqué sur le recensement intitulé « La transformation démographique du Canada », publié le 27 avril 2022, qui concerne les personnes âgées de 55 à 64 ans.



À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

