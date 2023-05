L'Université de la Saskatchewan remporte le titre de championne au concours d'éthique de CFA Societies Canada









TORONTO, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Edwards School of Business de l'Université de la Saskatchewan a fait preuve d'excellence en matière d'éthique en remportant le titre bien mérité de champion national à l'issue du septième concours annuel d'éthique de CFA Societies Canada. Les gagnants ont été annoncés à la suite de la finale virtuelle du concours, le 5 mai 2023.



« L'objectif du concours d'éthique de CFA Societies Canada est de servir la mission de CFA Institute en faisant progresser la compréhension de l'éthique, de l'intégrité du marché et des normes de pratique professionnelle au sein de la prochaine génération de leaders en gestion des investissements. Les concurrents de cette année ont fait preuve d'un esprit critique et d'une capacité de prise de décision éthique extraordinaires tout au long du concours » , a déclaré Ron Schwarz, CFA, président du conseil d'administration de CFA Societies Canada.

Chaque année, le défi éthique de CFA Societies Canada accueille des équipes d'étudiants post-secondaires à travers le Canada afin de favoriser les compétences de présentation, de mettre en contact les professionnels financiers émergents du Canada avec les leaders de l'industrie, et d'établir une norme élevée de prise de décision éthique pour ceux qui entrent dans la profession de la gestion des investissements.

Dans le cadre du Défi éthique 2023, près de 75 étudiants de 18 universités canadiennes ont analysé et relevé des défis éthiques représentatifs de ceux qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur carrière. Les différentes équipes ont reçu une étude de cas identique et ont été chargées d'identifier, d'expliquer les nuances et de proposer des solutions à des dilemmes éthiques conformément au Code d'éthique et aux Normes de conduite professionnelle du CFA Institute.

Schwarz ajoute : « L'un des aspects uniques du Défi éthique est que les étudiants disposent d'un environnement ?bac à sable' pour développer leurs compétences en matière de prise de décision éthique, sans les conséquences des erreurs commises dans le monde réel. Les participants peuvent alors entrer avec plus d'assurance dans l'industrie financière avec une base solide dans la pensée critique nécessaire pour les aider à résoudre les vrais dilemmes éthiques dans l'industrie financière. »

Hassan Mehdi, membre de l'équipe championne de la Edwards School of Business de l'Université de Saskatchewan, ainsi que Clark Aylward et Sarah Skoreyko, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers d'avoir remporté ce concours national. Collaborer avec nos coéquipiers sur des cas basés sur des situations réelles a été une façon passionnante d'en apprendre davantage sur l'industrie financière. Le défi éthique de CFA Societies Canada nous a donné une occasion unique de reconnaître et d'explorer les zones grises en matière d'éthique et de communiquer efficacement nos solutions par le biais de nos présentations à un panel de professionnels de l'investissement expérimentés et bien informés. »

Pour de plus amples renseignements sur le défi éthique de CFA Societies Canada, veuillez consulter le site Web de CFA Societies Canada.

À propos de CFA Societies Canada

CFA Societies Canada est une collaboration des 12 sociétés membres canadiennes. Elle rassemble ces organisations pour diriger la profession d'investisseur au Canada en faisant la promotion des normes professionnelles, de l'intégrité et de l'éthique les plus élevées pour le bénéfice ultime de la société canadienne. Pour plus d'information, visitez www.cfacanada.org ou suivez-nous sur LinkedIn.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques commerciales appartenant au CFA Institute.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f55eea3b-beef-41a7-b53e-f2b0db8b010c/fr

