RAPPEL/Les syndicats du Canada : S'élever ensemble

MONTRÉAL, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des milliers de membres délégués représentant des organisations et des syndicats locaux, régionaux et nationaux de partout au pays se réuniront au Palais des congrès de Montréal du 8 au 12 mai pour la 30e Assemblée générale du CTC du Congrès du travail du Canada (CTC). L'Assemblée générale est le principal centre de décision de la plus grande organisation syndicale du Canada, qui représente plus de trois millions de travailleurs et travailleuses.



« De plus en plus de travailleurs et travailleuses se tournent vers les syndicats pour obtenir un soutien, car ils exigent des gouvernements et des employeurs de faire mieux. Le monde du travail évolue rapidement et nous sommes prêts à relever les défis auxquels sont confrontés les travailleurs actuellement. Nous sommes impatients d'entendre nos membres en personne ? les travailleurs et travailleuses de notre pays ? alors que nous définirons les priorités pour les trois prochaines années, et par la suite. Pendant la semaine, des représentants de partout au Canada se réuniront pour décider comment les syndicats du Canada continueront d'améliorer les conditions de vie de tous les travailleurs et travailleuses », déclare Bea Bruske, présidente du CTC.

Le thème de cette année est « Les syndicats du Canada : S'élever ensemble ». Les membres délégués auront à débattre des plans d'action et des résolutions visant à rendre la vie plus équitable pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles, d'un océan à l'autre. Les discussions porteront prioritairement sur l'abordabilité, l'action climatique, l'économie des soins, la justice autochtone et le renforcement du pouvoir des travailleurs et travailleuses.

Parmi l'incroyable éventail de conférenciers, d'intervenants et de performeurs, notons l'auteure-compositrice-interprète primée Jully Black, l'incroyable humoriste et actrice Margaret Cho, les organisateurs syndicaux Chris Smalls, du syndicat Amazon Labor Union, et Sarah Broad, l'organisatrice du premier Starbucks syndiqué d'Amérique du Nord à Victoria, en Colombie-Britannique, ainsi que d'éminents économistes spécialistes du travail. Il est possible de consulter le programme complet à SeleverEnsemble.ca.

