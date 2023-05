CyberCatch annonce l'embauche d'un chef de l'information pour stimuler la croissance stratégique





VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 8 mai 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse d'annoncer l'embauche d'un leader et expert en cybersécurité reconnu mondialement et hautement respecté qui agira à titre de chef de l'information afin de stimuler la croissance stratégique de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, Franklin Jackson se joint à l'entreprise en tant que vice-président, chef de l'information et chef des services-conseils en sécurité à l'échelle mondiale, afin de stimuler notre croissance stratégique. C'est un leader et expert en cybersécurité efficace, respecté et accompli. Nous sommes très privilégiés d'avoir M. Jackson au sein de notre équipe de direction et qu'il dirige notre croissance stratégique dans des segments cibles clés, en particulier avec les entreprises clientes, afin de répondre à la demande pour notre solution unique d'atténuation des cyberrisques en continu », a déclaré Sai Huda, fondateur et chef de la direction de CyberCatch.

M. Jackson possède plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans le domaine des TI et de la cybersécurité et il se joint à CyberCatch à partir d'ePlus (NASDAQ: PLUS), un fournisseur mondial de solutions de TI et de cybersécurité, où il a occupé le poste de directeur et de chef des services-conseils en cybersécurité à l'échelle mondiale, ainsi que des postes de direction aux responsabilités croissantes pendant quatre ans.

Auparavant, M. Jackson a occupé les fonctions de chef de la sécurité de l'information chez Esurance, une entreprise d'Allstate, de chef de la direction et de chef de l'information chez Cyberkoa, une entreprise de cybersécurité, et de directeur général de la cybersécurité au département de la Défense des États-Unis.

M. Jackson est souvent conférencier d'honneur à des conférences de l'industrie et il est tenu en haute estime dans le domaine de la cybersécurité par les chefs de l'information, les chefs de la sécurité de l'information et d'autres cadres supérieurs de la haute direction pour son sens aigu de la cybersécurité.

« Je suis ravi de me joindre à CyberCatch pour diriger la croissance stratégique de l'entreprise. CyberCatch est parfaitement positionnée pour transformer à jamais la gestion des cyberrisques en résolvant la cause fondamentale des vols de données et des rançongiciels. Je me réjouis à l'idée de contribuer à stimuler la croissance de façon dynamique dans des segments clés, y compris les entreprises essentielles, tout en aidant à façonner le plan stratégique de l'entreprise pour la création de valeur pour les actionnaires », a déclaré M. Jackson.

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

