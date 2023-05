/R E P R I S E -- METRO inc. annonce la journée des investisseurs 2023/





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le 10 mai 2023 aura lieu à Toronto la Journée des investisseurs 2023 de METRO inc.

La participation à cet événement est sur invitation seulement.

Les journalistes et le public pourront accéder en mode écoute seulement à une webdiffusion qui débutera à 12 h 30 (HAE) le 10 mai 2023 en cliquant ici. Le lien de préinscription et la webdiffusion sont également disponibles dans la section Investisseurs du site corporatif de METRO. La webdiffusion (en anglais seulement) de cette Journée des investisseurs 2023 devrait durer environ 3 heures. La webdiffusion sera également disponible en rediffusion pour une période de 30 jours.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

8 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :