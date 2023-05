Fashion Source, Original Design Fashion Week et PV Shenzhen envoûtent à nouveau le monde de la mode





SHENZHEN, Chine, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 avril, la 26e Shenzhen International Exhibition for Clothing Supply Chain (Fashion Source), la Shenzhen Original Design Fashion Week automne-hiver 2023 et la Première Vision Shenzhen printemps-été 2024 (PV Shenzhen) ont fait grand bruit au Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Le grand événement de trois jours a rassemblé plus de 600 exposants sélectionnés et a accueilli plus de 30 000 visiteurs. Sur le site de 50 000 m² comptant huit zones d'exposition, les visiteurs ont pu observer plus de 10 000 nouveaux produits, assister à 13 défilés de mode et à plus de 50 forums, ou participer à environ 300 activités de mise en relation d'entreprises. L'exposition a été plus animée que jamais, indiquant que l'industrie du vêtement montre des signes de reprise. Et en 2023, la Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, et PV Shenzhen ont été et seront les forces motrices de l'industrie.

Avec pour thème « Optimistic Striver » (travailleur optimiste) cette année, le Summit for Clothing Supply Chain de FS a organisé plusieurs sessions qui ont fait salle comble, mettant en lumière les opportunités dans le contexte économique de 2023 avec quelques études de cas typiques. De son côté, le Knitting Trends de FS a rassemblé les principaux designers les plus créatifs et les entreprises de premier plan. 200 panneaux originaux en tricot sélectionnés ont été exposés avec des collections de tricots prêts-à-porter, des installations artistiques et des vitrines 3D, encourageant l'inspiration et les conceptions créatives. Pour mieux connecter les exposants et les acheteurs, le Business Matching de FS a invité des acheteurs clés comme bebe, V-GRASS et ELLASSAY, afin d'identifier leurs besoins et de les présenter aux fournisseurs appropriés.

Autre exposition mise en avant, PV Shenzhen avait deux objectifs principaux : la mode haut de gamme soutenue par la R&D chinoise et la mode durable, attirant plus de 40 fabricants de textiles créatifs de France, d'Italie, de Suisse, de Turquie, du Japon et de Chine. Trois activités clés, à savoir PV Shenzhen Trend Area, PV Shenzhen Sustainable Focus Area, et PV Shenzhen Sustainable Fashion Talks ont présenté les couleurs, les textures et la durabilité de PV pour la saison printemps-été 2024.

La Shenzhen Original Design Week automne-hiver 2023 était axée sur le thème « Healing Energy » (énergie de guérison), avec 100 marques de design originales, près de 13 défilés de mode, et plusieurs forums industriels. Avec plus de 100 KOLS et personnes issues de la génération Z, ces activités de haute qualité ont non seulement enflammé les discussions en ligne et inspiré le design original, mais aussi rafraîchi et animé l'industrie de la mode chinoise.

Lors de la prochaine édition d'automne du 20 au 22 septembre, les trois événements se tiendront au même endroit dans le district de Bao'an, à Shenzhen et vous permettront de vous tenir au courant des dernières tendances de la mode. Au plaisir de vous voir à la prochaine fête de la mode de la chaîne d'approvisionnement en vêtements !

