Centre de musées Vapriikki : un monde de contes de fées à Vapriikki

L'exposition « Once Upon a Time: The Story of the Origins of Fairy Tales » (« Il était une fois : l'histoire des origines des contes de fées ») a débuté le 28 avril au Centre de musées Vapriikki de Tampere, en Finlande. L'exposition présente un ensemble de contes de fées familiers, mais aussi inconnus, de Finlande, d'Europe et du monde entier.

La forêt enchantée, située dans l'espace d'exposition, transporte les visiteurs dans un monde de contes de fées, riche en aventures, émerveillements et défis. Les visiteurs voyagent sur les traces des héros et des héroïnes des contes, explorant des époques et des lieux différents tout en découvrant les thèmes et les messages universels dissimulés derrière ces récits.

Ces derniers peuvent également se détendre en écoutant des contes de fées sous des champignons géants, se lancer des défis comme de véritables héros ou se plonger dans l'histoire et la recherche de contes de fées.

- Certains contes de fées très populaires en Finlande, comme Cendrillon et la Belle au bois dormant, sont centenaires. Il existe de nombreuses versions de ces contes racontées dans différentes régions du monde, explique Hanna Samola chercheuse à l'université de Tampere.

- Certains de ces contes sont originaires de récits traditionnels du Moyen-Orient, tandis qu'une première version de Cendrillon peut être observée dans un conte populaire chinois.

La forêt enchantée propose un marché oriental et une salle des trésors, et met en scène des princes et des princesses, ainsi qu'un dragon que les visiteurs peuvent affronter. Ces derniers ont également la possibilité de créer leurs propres contes de fées à l'aide d'un générateur d'histoires et de choisir une fin heureuse ou tragique.

L'exposition propose un voyage hautement expérientiel, avec des personnages de contes de fées familiers pour la plus grande joie des adultes et des enfants.

- Nous plongeons aux racines des contes de fées, en étudiant comment ces histoires étaient auparavant racontées, la signification des symboles dans ces récits et l'évolution de ces contes familiers à travers le temps, déclare Marjo Meriluoto, directrice des expositions.

L'exposition présente une large collection de contes de fées finnois répertoriés dans les archives de la Société de littérature finnoise, ainsi que des objets associés aux contes de fées provenant du Musée national estonien, des Musées historiques de Tampere, de l'Institut finlandais pour la littérature enfantine et de collections privées.

Produite par le Musée national estonien, cette exposition s'adapte aux traditions finnoises en matière de contes de fées. Des cinéastes, des folkloristes, des chercheurs en littérature, des animateurs et des illustrateurs ont également participé à cette collaboration.

L'exposition se tiendra du 28 avril 2023 au 10 mars 2024 au Centre de musées Vapriikki.

