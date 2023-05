/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant la valorisation de la médecine familiale/





QUÉBEC, le 7 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé, Christian Dubé, accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, et de l'adjointe gouvernementale du ministre de la Santé, Catherine Blouin, procédera à une annonce concernant la valorisation de la médecine familiale.

Pour l'occasion, les ministres seront accompagnés de la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, Cathia Bergeron, du recteur de l'Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, et du PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 8 mai 2023



HEURE : 10 h



LIEU : Rimouski

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.





SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

8 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :