La collection de marchandises de la fête des Mères de Tim Hortons, qui comprend une tasse et un carnet d'appréciation, est l'idée-cadeau idéale pour faire plaisir à maman





TORONTO, le 8 mai 2023 /CNW/ - Tim Hortons dévoile une toute nouvelle collection de marchandises de la fête des Mères, avec des cadeaux parfaits pour toutes les mamans dans votre vie.

La nouvelle collection « Partagez l'amour » est maintenant offerte dans tous les restaurants Tim Hortons participants au Canada. Elle comprend les articles suivants :

Le carnet d'appréciation « Maman, je t ' aime parce que ... » est un cadeau personnalisé que toutes les mamans apprécieront. Complétez les phrases en indiquant toutes les raisons pour lesquelles vous aimez votre formidable maman.





La tasse « Je t'aime maman » de 16 oz fera sourire votre mère tous les matins en lui rappelant à quel point vous tenez à elle.

« Nous avons le plaisir d'offrir notre toute première collection de marchandises de la fête des Mères pour donner l'occasion à nos invités d'exprimer leur appréciation aux mamans dans leur vie », a déclaré Markus Sturm, directeur des produits de consommation, du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons.

« Tout au long de l'année, les Canadiens et les Canadiennes célèbrent leurs occasions spéciales en offrant des cadeaux de chez Tim Hortons, et c'est toujours avec fierté que nous contribuons à ces beaux moments. Pour trouver un cadeau de la fête des Mères qui plaira à votre maman, il suffit de faire quelques achats lors de votre prochaine visite chez Tim Hortons. »

Vous pouvez vous procurer la collection « Partagez l'amour » exclusivement dans les restaurants Tim Hortons participants partout au Canada jusqu'à épuisement des stocks.

