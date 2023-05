MEDICAL IP crée des jumeaux numériques médicaux dans des espaces virtuels grâce à NVIDIA Omniverse





MEDIP PRO, une solution de jumelage numérique en temps réel basée sur l'imagerie médicale, est connectée à NVIDIA Omniverse

Elle maximise l'évolutivité des données médicales en partageant et en simulant des jumeaux numériques basés sur l'imagerie médicale

SÉOUL, Corée du Sud, et SANTA CLARA, Californie, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- MEDICAL IP, une société de solutions d'IA médicale basée sur le jumelage numérique, a annoncé que MEDIP PRO, un logiciel d'analyse d'IA d'imagerie médicale et de mise en oeuvre de jumeaux numériques, était désormais connecté à NVIDIA Omniverse.

Parmi tous les logiciels du monde, MEDIP PRO est le premier et le seul à combiner un logiciel médical basé sur l'imagerie médicale avec Omniverse.

La plateforme de développement Omniverse est optimisée pour la personnalisation des pipelines 3D et la simulation de mondes virtuels, notamment les jumeaux numériques. Omniverse permet l'interopérabilité entre les applications 3D en utilisant Universal Scene Description (USD), ouvrant ainsi de nouvelles applications industrielles du métavers aux clients et aux partenaires.

La connexion de MEDIP PRO à NVIDIA Omniverse permet aux utilisateurs de modéliser des images médicales en 3D en temps réel dans des espaces virtuels et de segmenter, modifier et concevoir grâce à l'IA, permettant l'expansion des informations internes du corps humain dans un métavers sans limites de temps ni d'espace.

« L'an dernier, nous avons été choisis en tant que membre de premier plan du programme NVIDIA Inception en raison de notre technologie innovante visant à étendre toutes les catégories de structures humaines dans des espaces virtuels basés sur l'imagerie médicale. Nous sommes alors entrés en discussion pour connecter nos technologies avec celles de NVIDIA », a déclaré M. Park, le PDG de MEDICAL IP. « Avec Omniverse, les utilisateurs du monde entier pourront facilement tirer parti de MEDIP PRO pour étendre les jumeaux numériques médicaux dans le métavers, ce qui maximisera la compétitivité de nos produits. »

MEDIP PRO est un logiciel qui modélise instantanément en 3D une image médicale telle qu'une TDM ou une IRM, puis divise les organes et les lésions grâce à l'IA pour créer des jumeaux numériques de toutes sortes de structures anatomiques constituant le corps humain pour les étendre dans l'espace virtuel. Il a également assuré sa compétitivité à l'échelle mondiale en obtenant les approbations de la FDA coréenne, de la FDA américaine et de la CE européenne.

À l'heure actuelle, MEDIP PRO est, entre autres, fourni à des hôpitaux universitaires, des écoles de médecine et des entreprises de dispositifs médicaux. De nombreux hôpitaux généraux de premier plan aux États-Unis et en Corée, dont la Mayo Clinic, la UCLA, l'Université d'État de l'Arizona, l'Hôpital Universitaire National de Séoul et le Centre médical Samsung l'utilisent également.

Grâce à sa connexion à Omniverse, MEDIP PRO offre des fonctions variées comme le partage de jumeaux numériques en temps réel, la visualisation 3D de haut niveau, la chirurgie virtuelle, la simulation épidémiologique et sanguine, l'augmentation en AR/VR des images médicales et l'analyse technique.

Park Sang-Joon, le PDG de MEDICAL IP, a déclaré : « MEDIP PRO est le premier logiciel développé sur Omniverse pour traiter les données médicales, démontrant ainsi sa place prépondérante dans le domaine des « métavers médicaux ». Tout comme les progrès réalisés dans les techniques et les dispositifs d'imagerie médicale ont permis à l'humanité d'acquérir des informations sur des éléments du corps humain invisibles à l'oeil nu, nous serons à la pointe du progrès et de l'innovation dans divers domaines médicaux tels que la chirurgie et le traitement optimisé pour chaque patient, la simulation de l'administration de médicaments et la surveillance en mettant en oeuvre les informations contenues dans les images médicales sous la forme d'un jumeau numérique et en les étendant dans un espace virtuel. »

