Stimuler l'innovation sur le marché mondial avec Acro Certify





BÂLE, Suisse, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Pour de nombreuses entreprises, l'entrée sur le marché mondial représente un défi majeur. C'est un immense défi logistique et financier qui fait une entreprise ou la brise, indépendamment du produit. Pour l'entreprise qui se trouve dans cette phase difficile de transition entre le mode « start-up » et la société mature, la question peut se résumer ainsi : comment franchir ce fossé, réussir ce changement d'échelle et amener ses produits sur la scène mondiale ?

Avec Acro Certify, ACROBiosystems offre un pont pour aider à traverser ce gouffre. Pour ce qui est du développement d'une stratégie de mise sur le marché adaptée, Acro Certify aide à adapter un plan stratégique ciblant chaque région pour optimiser le succès des produits. De plus, les ressources préétablies d'ACROBiosystems, y compris les canaux de marketing et de vente, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique d'expédition mondiale et l'expertise en assurance de la qualité et en audit, sont toutes disponibles.

Cette plateforme n'a évidemment pas été créée uniquement au profit de ses partenaires. De nombreux produits innovants sont proches des réactifs et des produits qu'ACROBiosystems propose à ses propres clients. La combinaison des produits de leurs partenaires avec ceux offerts par ACROBiosystems peut être novatrice et aider à accélérer la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments.

« Nous avons pris le plus grand soin des ressources offertes par Acro Certify au fil des années de recherche, de partenariats et de collaborations avec nos clients du monde entier. Que ce soit par le biais de nos propres produits ou par un autre biais, nous veillons toujours en priorité à ce que nos clients aient accès aux outils dont ils ont besoin. C'est ce que signifie faire partie d'ACROBiosystems », a déclaré Mike Chen, fondateur et directeur général.

Conformément à la mission d'ACROBiosystems qui consiste à placer ses clients au premier plan, Acro Certify est toujours à la recherche de solutions innovantes, prometteuses et utiles pour ses clients. Pour maximiser les avantages d'Acro Certify, les partenaires potentiels devraient travailler dans des domaines similaires à ceux des industries clientes d'ACROBiosystems, notamment la thérapie cellulaire et génique, le développement d'anticorps thérapeutiques, les solutions pharmaceutiques, la recherche neurodégénérative, ainsi que les maladies infectieuses et le développement de vaccins.

À propos d'ACROBiosystems Inc.

ACROBiosystems Group (SZ.301080) est une entreprise de biotechnologie qui ambitionne d'être la pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique et du secteur de la santé en fournissant des produits et des modèles économiques innovants. La société s'étend dans le monde entier et a établi de nombreux partenariats durables et stables avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde et de nombreux instituts universitaires bien connus. La société compte plusieurs filiales, telles qu'ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnotics.

8 mai 2023 à 00:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :